Vendas da Tesla na Europa correm risco de desaparecer, enquanto BYD vende o dobro

Após conquistar o planeta, a Tesla passa um dos seus piores momentos de sempre. As vendas da marca na Europa praticamente desapareceram e a marca deixou de ter qualquer peso. Os dados mais recentes reforçam isso e mostram que a BYD vendeu o dobro, ganhando cada vez mais mercado nos elétricos.

Em julho de 2025, o mercado europeu de automóveis novos voltou a crescer, impulsionado pelos veículos elétricos. Segundo a Associação Europeia de Construtores de Automóveis (ACEA), as vendas na União Europeia subiram 7,4% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, revertendo a queda acumulada de 0,7% nos primeiros sete meses do ano.

Os veículos totalmente elétricos foram o principal motor desta recuperação, com um aumento de 39,1% em registos homólogos e quota de mercado de 15,6% em 2025 — face aos 12,5% de 2024. Em contraste, os modelos híbridos continuam a liderar as preferências, representando 34,7% das vendas. Os veículos com motores a gasolina ou gasóleo viram a sua fatia cair para 37,7%. Este movimento reflete uma transição sustentada do mercado para opções mais limpas de mobilidade.

A concorrência entre as construtoras também se revela de forma clara. O grupo Volkswagen manteve-se na liderança absoluta com 262 069 matrículas, um aumento de 13,7% face a julho de 2024 (quota de 28,7%). Renault (96 943 unidades, +9,4%) e BMW (67 957 unidades, +14,3%) também registaram crescimento. Já a Stellantis recuou ligeiramente (-0,9%), ficando com 14,9% do mercado.

Contudo, enquanto muitos fabricantes prosperam, a Tesla enfrentou dificuldades acentuadas. A empresa registou apenas 8 837 novas matrículas de elétricos em julho, representando uma queda de 40% em relação ao período homólogo, o sétimo mês consecutivo de descidas.

Destaca-se que a empresa está a ser penalizada não apenas pela crescente concorrência, mas também pelos efeitos negativos da retórica pública de Elon Musk e da sua ligação à administração Trump, fatores que “têm afetado a perceção da marca no continente”. No entanto, nem tudo são más notícias para a Tesla: a empresa anunciou um novo modelo mais acessível, cuja produção deverá arrancar na “segunda metade de 2025”, na esperança de recuperar alguma competitividade.

Quem aproveita este cenário é a BYD. Em julho, registou 13 503 matrículas na Europa, um salto de 225% relativamente ao ano anterior, consolidando-se como principal rival da Tesla no continente. O sucesso da BYD acompanha uma estratégia reforçada de presença e investimentos — incluindo a abertura de mais concessionários e expansão industrial — que altera significativamente a correlação de forças no mercado europeu.