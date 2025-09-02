Smartphones não existiriam sem esta pintura do século XIX

De forma disruptiva, a Nothing entrou no mercado para fazer diferente, começando desde logo pelo design dos seus smartphones. Entretanto, num vídeo curioso, a marca sustentou que "os smartphones não existiriam sem esta pintura" — uma obra do século XIX...

Ao seu canal do YouTube, onde mantém uma relação próxima com os utilizadores, através de conteúdos de análise, conversa e reações, a Nothing adicionou, recentemente, um vídeo curioso.

Sob o mote "smartphones [e quaisquer ecrãs digitais] não existiriam sem esta pintura", a marca explorou como uma obra do século XIX pode estar relacionada com a tecnologia que utilizamos hoje em dia. Não havendo qualquer indício de que isso é verdade, o vídeo não deixa de ser interessante.

[Vídeo original]

Criada por Goerges-Pierre Seurat e com o título A Sunday on La Grande Jatte, a pintura de 1880 mostra pessoas a relaxar às margens do rio Sena.

Entre os personagens pintados, veem-se mulheres com pequenos guarda-sóis, homens de cartola e bengala, crianças a brincar, até um macaco de trela…

No vídeo, a Nothing destaca que as figuras na pintura são compostas por pontos. Com 25 anos, na altura, Seurat criou um estilo conhecido como pontilhismo através de pontos de cores diferentes: quando vistas à distância, as cores dos pontos são misturadas pelo cérebro por forma a produzir uma imagem coerente.

De forma simples, é este o processo científico por detrás do uso de pixeis nos ecrãs dos smartphones atuais.

Outras descobertas da altura ajudaram, também, a criar pinturas com cores que pareciam mais vibrantes, o que levou à criação da conhecida roda de cores, uma ferramenta que a Nothing utiliza para criar dispositivos impactantes.

Da próxima vez que olhares para o teu smartphone, lembra-te: foram necessários séculos de inovações, avanços na ciência e na arte e inúmeras gerações de mentes brilhantes e motivadas, para criar o dispositivo que estás a segurar agora mesmo nas tuas mãos… e tu usa-lo para ver pornografia.

Terminou a Nothing.