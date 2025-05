Microsoft pode cancelar o Surface Laptop Studio, o portátil para com o MacBook Pro

A Microsoft estará prestes a dizer adeus ao Surface Laptop Studio. Este é o portátil que procurava competir com o MacBook Pro. Menos de dois anos após o seu último lançamento, a empresa terá interrompido a produção e o seu futuro é incerto.

A Microsoft interrompeu a produção do Surface Laptop Studio 2 no início deste mês e planeia descontinuá-lo em junho. Embora a empresa não tenha confirmado a decisão, um distribuidor revelou que o dispositivo deixará de ser fabricado e a sua disponibilidade será limitada. Tal como acontece com outros produtos, a Microsoft apenas fornecerá atualizações de segurança e controladores durante os próximos três anos.

Na altura do seu anúncio, o Surface Laptop Studio 2 foi posicionado como um dos computadores mais potentes do mercado. O portátil tinha um ecrã tátil de 14 polegadas que podia ser ajustado em diferentes posições e convertido num tablet. Debaixo do capot, incluía um processador Intel Core i7-13700H, até 64 GB de RAM LPDDR5x e um GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation capaz de duplicar a potência gráfica do MacBook Pro com M2 Max.

A decisão de eliminar mais um membro da família Surface não é nenhuma surpresa. A Microsoft deixou claro que o seu foco está na inteligência artificial, pelo que, apenas os produtos alinhados com esta estratégia recebem suporte por parte da empresa. Exemplo disso é o Copilot+PC, os portáteis equipados com ARM que foram anunciados há um ano.

A Microsoft fechou acordos com outros fabricantes para definir as especificações necessárias para computadores focados em IA. Enquanto o Surface Pro e o Surface Laptop se encaixam perfeitamente na série Copilot+PC , o Surface Laptop Studio 2 foi concebido com uma abordagem diferente. Tal como o Surface Studio 2+, o potente portátil foi concebido como uma alternativa ao Mac para o utilizador profissional.

Outro pormenor a considerar é que estes computadores faziam parte da visão de Panos Panay durante o seu tempo à frente do grupo Windows e Dispositivos. O executivo deixou a Microsoft poucos dias antes da apresentação do Surface Laptop Studio 2 e rumou à Amazon. Alguns funcionários disseram que Panay estava cansado de a Microsoft cancelar produtos não lucrativos, como o Surface Headphones e o Surface Duo.

Ainda não há planos para lançar um Surface Laptop Studio 3 , embora a Microsoft possa surpreender todos e anunciar um sucessor focado na IA no seu evento Build 2025. As probabilidades de isso acontecer são pequenas. No entanto, o fim da produção de um dispositivo precede, geralmente, o anúncio do seu possível sucessor.