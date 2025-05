BYD prepara-se para desafiar o mercado do Japão com um novo kei car

Fotografias divulgadas recentemente revelam um protótipo compacto que está a ser testado pela BYD para penetrar o mercado dos kei cars japoneses. O modelo deverá ser totalmente elétrico e ideal para as estradas do Japão, conhecidas pelos seus carros verdadeiramente compactos.

Abreviatura de keijidōsha (em português, automóveis ligeiros), os kei cars são uma categoria exclusivamente japonesa de veículos ultra-compactos. Por lei, não podem exceder 3,4 metros de comprimento, 1,48 metros de largura e 2 metros de altura, com uma potência máxima do motor de 64 cavalos.

Ideais para ambientes urbanos, estes veículos têm ainda benefícios fiscais e de estacionamento.

A CarNewsChina conta que, apesar dos cortes nos incentivos, em 2014 - incluindo um aumento de 50% nos impostos sobre os kei cars -, estes veículos continuam a representar cerca de 35% do mercado automóvel japonês.

Globalização da BYD inclui a categoria japonesa dos kei cars

Demonstrando versatilidade, o kei car da BYD seria o primeiro modelo elétrico desta categoria desenvolvido por uma fabricante de automóveis estrangeira.

Embora a Smart tenha adaptado uma vez o seu ForTwo e o Inster da Hyundai se tenha aproximado, nenhum deles foi concebido exclusivamente para as normas desta categoria japonesa.

Por sua vez, a BYD desenvolveu uma plataforma totalmente nova a pensar no Japão.

As informações sugerem que o veículo terá uma bateria de 20 kWh com uma autonomia de 180 km WLTC, carregamento rápido de 100 kW e um eficiente sistema de ar condicionado com bomba de calor.

Além disso, as fotografias divulgadas recentemente revelam um protótipo compacto, com elementos de design caraterísticos dos kei cars, como portas traseiras deslizantes e um layout dual A-pillar.

O preço previsto de 2,5 milhões de ienes japoneses (cerca de 15 mil euros) coloca o kei car da BYD a par do Nissan Sakura e o Mitsubishi eK X EV - os dois principais kei cars elétricos do Japão.

A BYD planeia produzir o modelo na China e exportá-lo para o Japão a partir do final de 2026, e pretende conquistar uma quota de 40% do mercado de kei cars elétricos dentro de alguns anos.

Este impulso na direção dos kei cars segue-se a um sucesso modesto no Japão com os veículos elétricos Dolphin e Seal, que ajudaram a empresa a atingir mais de 2200 vendas de veículos, em 2024.

De recordar que, em 2023, Luca de Meo, diretor-executivo do Grupo Renault e presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, defendeu que a União Europeia deveria introduzir legislação especial para pequenos carros elétricos urbanos, seguindo os passos da muito popular categoria japonesa de kei cars.