Radares de Velocidade: onde vão estar “escondidos” nos próximos dias

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em dezembro. Saiba os locais.

Radares de velocidade PSP: dezembro de 2025

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.

Açores

22-dez-25 07h45 / 12h00 ER1, Feteira, Horta

29-dez-25 08h00 / 16h00 ER1-1, Grota do Vale, São Bento, Angra Heroísmo

Aveiro

22-dez-25 08h00 / 12h00 Av. da Europa (junto à BP)

Beja

26-dez-25 09h00 / 12h00 R. Zeca Afonso, Beja

29-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Salgueiro Maia, Beja

Castelo Branco

26-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria), Covilhã

Évora

22-dez-25 10h00 / 12h00 Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz

23-dez-25 15h00 / 16h30 EN114 Av. Túlio Espanca

31-dez-25 10h00 / 11h30 Av. Lino de Carvalho

Guarda

22-dez-25 09h00 / 13h00 VICEG, Guarda

Leiria

22-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Nogent Sur Marne, Nazaré

23-dez-25 14h00 / 17h00 R. Albergaria dos Doze

30-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada da Nazaré, Km 15,2

Lisboa

22-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada dos Salgados, Amadora

22-dez-25 14h00 / 16h00 EN117, sentido Amadora–Restelo

23-dez-25 14h00 / 17h00 Av. da Índia, Lisboa

30-dez-25 08h00 / 11h00 Ponte 25 de Abril, A2, Almada

Madeira

22-dez-25 08h30 / 11h30 VR1, Km 31,1, Santa Cruz

23-dez-25 08h00 / 12h00 VR1, Km 6,0, sentido O/E, Quinta Grande

Porto

22-dez-25 08h00 / 16h00 Alameda de Cartes, viaduto R. Emílio Biel, Porto

23-dez-25 08h00 / 15h00 R. Dr. Joaquim Nogueira dos Santos 885, Maia

29-dez-25 16h00 / 00h00 Av. Dr. Antunes Guimarães / R. Pinto de Araújo 373, Matosinhos

30-dez-25 13h00 / 20h00 EN222, cruzamento R. Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia

Santarém

23-dez-25 09h00 / 13h00 Av. D. Manuel I, Abrantes

Vila Real