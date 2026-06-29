Pagamentos à Segurança Social ficaram mais simples! Saiba o que mudou
A Segurança Social anunciou uma simplificação no processo de pagamento de contribuições e outros valores, eliminando uma etapa intermédia que até agora era obrigatória.
Com a nova funcionalidade, os utilizadores apenas têm de aceder ao Portal da Segurança Social Direta, selecionar os valores que pretendem liquidar e gerar imediatamente as referências de pagamento no ecrã, sem necessidade de emitir previamente um documento.
Segundo a Segurança Social, esta alteração permite tornar o processo mais rápido, intuitivo e autónomo, reduzindo a burocracia associada aos pagamentos.
Segurança Social: o que muda?
Anteriormente, era necessário emitir um documento de pagamento para obter a referência necessária à liquidação. Agora, esse passo desaparece, permitindo que todo o processo seja realizado de forma mais direta.
As principais vantagens desta alteração incluem:
- Eliminação da emissão prévia do documento de pagamento;
- Geração imediata das referências de pagamento;
- Processo mais simples e rápido;
- Maior autonomia para os utilizadores.
A medida insere-se na estratégia de modernização e digitalização dos serviços da Segurança Social, procurando melhorar a experiência dos cidadãos e das empresas na utilização dos serviços online.