Cartão de Cidadão: renovar ficou agora ainda mais simples

Renovar o Cartão de Cidadão é agora um processo mais simples e cómodo. Sabia que agora não precisa de sair de casa para tratar deste processo?

Já pode renovar o Cartão de Cidadão sem sair de casa

Através da Loja do Cidadão Virtual, os cidadãos podem consultar informações, renovar ou até cancelar o documento sem terem de enfrentar filas ou deslocar-se a um balcão de atendimento.

Além do serviço online, está também disponível apoio por videochamada, permitindo que todo o processo seja acompanhado remotamente sempre que necessário.

O agendamento deste atendimento pode ser efetuado diretamente através do portal gov.pt.

Importa, no entanto, ter em atenção uma limitação: não é possível renovar o Cartão de Cidadão online duas vezes consecutivas. Nestes casos, será necessário recorrer a um atendimento presencial.

Se reúne as condições para utilizar este serviço, a renovação online pode representar uma forma rápida e prática de tratar deste documento essencial, evitando esperas e deslocações desnecessárias.