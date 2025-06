Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Hoje, não sugerimos uma série tecnológica, mas antes uma relacionada com ciência... ou psicologia. Para os curiosos, é um must watch.

Clark | 7,3/10 ⭐

A minissérie acompanha a história por detrás do gangster mais famoso da Suécia, Clark Olofsson, cujos crimes deram origem ao termo "Síndrome de Estocolmo".

Por crimes como tentativa de homicídio, roubo, agressão e tráfico de droga, Clark Olofsson passou metade da vida na prisão. O mais famoso de todos foi um assalto a um banco em que os reféns formaram uma relação de cumplicidade com os seus raptores.

Um dos criminosos mais famosos da história da Suécia morreu, esta semana, aos 78 anos, num hospital do país, conforme confirmado pela família à imprensa.