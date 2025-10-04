Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Em mais uma sugestão de documentário, recordamos uma história contada há vários anos, em 2014, numa altura em que muitas pessoas estavam longe de conhecer o Bitcoin e mesmo algumas das que conheciam não imaginavam o quanto poderia crescer.

The Rise and Rise of Bitcoin | 7,1/10 ⭐

Lançado em 2014, este documentário acompanha a ascensão do Bitcoin desde os seus primórdios até o momento em que começou a atrair atenção global.

O filme foi realizado por Nicholas Mross e centra-se na história do seu irmão, Daniel Mross, um programador e um dos primeiros entusiastas desta que é considerada a mãe das criptomoedas.

Há mais de 10 anos, o programador ficou fascinado pelo Bitcoin e, através do seu envolvimento na comunidade, aprendemos sobre o iminente impacto global desta tecnologia.