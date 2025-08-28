Renault usa a “fórmula Dacia” e prepara SUV a 6.150 €

A Renault decidiu replicar a estratégia de sucesso da Dacia e aplicá-la a um novo SUV económico. O Renault Kiger chega atualizado, com preço competitivo, design renovado e tecnologia melhorada, para enfrentar rivais fortes como a MG em mercados estratégicos como a Índia.

Um SUV pensado para mercados em crescimento

Em 2021, a Renault apresentou o Kiger, um SUV compacto e acessível, desenvolvido sobre a plataforma CMF-A+ do grupo. O objetivo era claro: acelerar a presença da marca em mercados emergentes.

Agora, surge a nova geração, o Renault Kiger 2026, com melhorias de design, mais equipamento e argumentos para aumentar as vendas num segmento cada vez mais competitivo.

Design renovado e novas opções de cor

O Kiger 2026 adota o novo estilo da Renault para modelos destinados a mercados emergentes. O frontal foi profundamente redesenhado, com novos faróis, grelha e logótipo em destaque. O para-choques também recebeu melhorias.

Na traseira, destacam-se as luzes em forma de C, o spoiler no tejadilho e o para-choques atualizado. Para quem gosta de personalização, a Renault acrescentou duas novas cores à gama: Amarelo Oasis e Cinzento Shadow.

Interior prático e tecnologia acessível

No habitáculo, o destaque vai para o ecrã tátil de 8’’ compatível com Android Auto e Apple CarPlay, combinado com um painel de instrumentos digital.

Entre os equipamentos mais relevantes encontram-se: sistema de som Arkamys 3D, câmara traseira HD, bancos dianteiros ventilados e múltiplas entradas USB.

A segurança também foi reforçada, com seis airbags, deteção de chuva, acendimento automático de luzes, assistente de arranque em subida, monitorização da pressão dos pneus e fixações Isofix.

Motores simples, mas eficientes

A gama de motores inclui duas opções, ambas de tração dianteira:

Motor atmosférico : 72 cv e 96 Nm, com caixa manual de 5 velocidades (opção automática Easy-R AMT).

: 72 cv e 96 Nm, com caixa manual de 5 velocidades (opção automática Easy-R AMT). Motor turbo: 100 cv e 160 Nm, também com caixa manual de 5 velocidades ou transmissão automática X-Tronic CVT.

A Renault garante que o Kiger apresenta a melhor relação peso/par do segmento, com ajustes que aumentam a eficiência sem sacrificar o desempenho.

Preço competitivo e foco na Índia

O Renault Kiger 2026 já está disponível na Índia, com quatro níveis de equipamento: Authentic, Evolution, Techno e Emotion.

O preço arranca nos 6.150 € (valor convertido à taxa atual).

A marca francesa não prevê vendê-lo na Europa, já que competiria diretamente com o Dacia Sandero Stepway. O SUV está reservado a mercados emergentes, onde a Renault pretende reforçar a sua posição face à MG e outros concorrentes.