Bosch no Auto Shanghai: funções de assistência ao condutor de forma mais fácil e económica

Na Auto Shanghai deste ano, a Bosch está a apresentar soluções para condução e estacionamento assistidos e automatizados, incluindo funcionalidades de software e componentes de hardware que a empresa está a alinhar com as expectativas dos condutores locais e que podem ser facilmente personalizados para diferentes necessidades dos clientes.

Com o seu sensor de radar, a Bosch é o primeiro fornecedor de Nível 1 numa escala mundial a inovar, desenvolver e fabricar todo o produto internamente.

O sensor tem um chip de computação especialmente desenvolvido pela Bosch - conhecido como SoC - que combina alta capacidade de computação com a menor pegada possível.

O sensor de radar integra-se no sistema modular recém-desenvolvido da Bosch para condução assistida e automatizada, com a família de produtos ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) da Bosch a oferecer uma espécie de ecossistema de software, sensores e serviços, bem como computadores de alto desempenho adequados.

Assim, os clientes podem utilizar, de forma flexível, as soluções abrangentes para vários mercados e segmentos de veículos, desde pequenos carros de baixo custo até modelos premium de elevada performance.

O objetivo da empresa passa por permitir que as fabricantes em todo o mundo introduzam as funções de assistência ao condutor no mercado de massas de forma mais fácil, rápida e económica.

Uma nova geração da câmara multifunções e da unidade de sensor inercial para a localização precisa de veículos assistidos e automatizados complementam o portfólio de sensores.

Segundo Christoph Hartung, presidente da divisão de Cross-Domain Computing Solutions na Robert Bosch GmbH, "com a nova família de produtos ADAS da Bosch, estamos a oferecer soluções económicas para a condução assistida e automatizada com os habituais altos padrões de qualidade e segurança".

Temos o software e o hardware certos para funções de assistência ao condutor, desde carros pequenos a veículos do segmento médio e premium. Isto permite que as fabricantes de automóveis integrem funções de forma rápida e fácil nos seus veículos e as lancem no mercado muito rapidamente.

Nova família de produtos ADAS da Bosch em três variantes de equipamento

Os sistemas avançados de assistência ao condutor ajudam a aumentar a segurança e o conforto na estrada. Por exemplo, fornecendo ao condutor apoio direcionado durante tarefas de condução monótonas e cansativas.

A Bosch tem muitos anos de experiência com sistemas de assistência ao condutor, o seu desenvolvimento e integração no veículo.

Por isso, a empresa está a reposicionar a família de produtos ADAS, permitindo a condução e o estacionamento assistidos até ao nível 2 da SAE, e satisfazendo a procura predominante no mercado.

A Bosch oferece a família de produtos ADAS em três variantes, que diferem dependendo do âmbito do software, do número e combinação de sensores e da capacidade de computação necessária:

Para o segmento de entrada;

Para o segmento médio;

Para o segmento alto.

A harmonização perfeita destes componentes individuais facilita a integração do sistema. A Bosch dá aos fabricantes de automóveis acesso rápido e descomplicado aos sistemas de assistência ao condutor, permitindo-lhes acelerar significativamente o tempo de desenvolvimento dos seus veículos.

Além disso, leva os seus componentes de hardware e software para o mercado tanto como uma solução sistémica completa como separadamente, como é o caso no desenvolvimento de veículos modernos.

Desta forma, assegura maior alcance, uma vez que os componentes individuais das três variantes podem ser trocados e combinados de forma flexível, conforme necessário.

Consequentemente, os fabricantes têm mais liberdade para integrar os sistemas de assistência ao condutor nos seus carros numa base específica da marca.

A Inteligência Artificial (IA) pode ser encontrada em toda a família de produtos ADAS da Bosch, com a empresa a usá-la para, por exemplo, perceção e planeamento da condução.

Graças à IA, o veículo pensa no futuro, presta atenção ao que os outros utentes da estrada podem estar a fazer e calcula os próximos passos para chegar ao destino em segurança.

A capacidade de computação já não acontece na própria câmara, mas num computador central do veículo mais potente, como se está a tornar padrão em carros com software.

Produtos ADAS da Bosch entram em produção em série ainda este ano

A variante de equipamento para o segmento médio entrará em produção em série com uma fabricante chinesa em meados deste ano. Os utilizadores deste sistema beneficiarão de um sistema de assistência ligado ao sistema de navegação, que é particularmente popular entre os clientes chineses.

O veículo executa de forma independente manobras de condução ao longo da rota inserida, como, por exemplo, mudar de faixa em autoestradas.

Ainda assim, o condutor permanece responsável e deve estar pronto para intervir a qualquer momento.

A Bosch já garantiu as suas primeiras encomendas para a versão do segmento alto, com o início da produção em série previsto para o verão de 2025.

Entretanto, a empresa já adquiriu novos clientes para a família de produtos ADAS para os segmentos médio e alto, na China, incluindo BAIC, Dongfeng e Jetour.

Novo sensor de radar com SoC e nova geração da câmara multifunções

Os sensores de radar são componentes-chave dos sistemas de assistência ao condutor e os veículos modernos seriam inconcebíveis sem eles.

Para a nova geração do seu sensor de radar, a Bosch desenvolveu e fabricou todos os elementos principais internamente, incluindo o chip de computação (SoC).

O novo sensor de radar da Bosch utiliza a "tecnologia RF CMOS", que permite a integração eficiente de circuitos digitais e de alta frequência num único chip.

O tamanho da estrutura dos transístores de apenas 22 nanómetros torna o chip particularmente poderoso e eficiente, apesar da sua pequena dimensão.

A Bosch é, assim, o primeiro fornecedor de Nível 1 no mercado a introduzir esta tecnologia na produção em série.

Além disso, a nova câmara multifunções da Bosch permite funções de condução e estacionamento assistidos (até ao nível 2 da SAE) a partir do segmento de entrada. A produção em série está agendada para começar em 2026, inicialmente no mercado chinês.

O próprio módulo de processamento de imagem ótica da Bosch na nova geração de câmaras garante uma nitidez e precisão ideais durante todo o tempo de vida útil do produto, mesmo em temperaturas altamente variáveis.

A câmara é particularmente durável, com um desempenho funcional consistentemente estável.

Com o seu sensor de imagem de 8 megapíxeis, um campo de visão horizontal de 120 graus e um alcance de deteção de até 300 metros, a câmara permite funções de segurança e conveniência para a condução assistida.

Localização segura em todas as situações de condução

Para a condução assistida e automatizada, é essencial que os veículos se possam localizar de forma precisa e segura em todos os momentos.

Mesmo em condições de visibilidade difíceis e na ausência de marcações de faixa ou se o sinal do sistema global de navegação por satélite (GNSS) falhar, é essencial que a localização do veículo possa ser determinada de forma fiável.

Na maior feira automóvel da China, a Bosch está a apresentar, pela primeira vez, a nova geração da sua unidade de medição inercial (IMU) de alto desempenho, que foi especialmente concebida para aplicações ADAS e de dinâmica de veículos.

Os veículos inclinam-se ao travar, inclinam-se para um lado (rolamento) ou cambaleiam (guinada) ao fazer curvas. Além destes movimentos, a unidade de sensor inercial mede a aceleração vertical, longitudinal e lateral do veículo.

A partir disto, pode calcular com precisão a mudança relativa na posição do veículo, permitindo-lhe manter a rota originalmente planeada com apenas um desvio mínimo.

Crescente importância da China para o desenvolvimento global

O mercado chinês desempenha um papel importante para a Bosch, conforme referido pela empresa, num comunicado.

De facto, o país dá casa ao desenvolvimento de soluções inovadoras e testemunha a chegada à fase de maturidade de uma forma particularmente rápida.

Graças à sua presença local de décadas, a Bosch entende as necessidades dos consumidores chineses. Juntamente com o seu parceiro de desenvolvimento WeRide, o grupo tecnológico levou com sucesso a Bosch Advanced Driving Solution, um sistema de Nível 2++, para a produção em série na fabricante chinesa Chery, no final de 2023.

A procura por sistemas avançados de assistência ao condutor que deixam o condutor no controlo é particularmente alta entre os fabricantes chineses. Mais de metade dos carros novos vendidos na China em 2024 apresentavam soluções de Nível 2 ou superior. Espera-se um rápido crescimento até ao final da década.