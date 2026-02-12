Novo robô doméstico custa 8.000 euros e até dobra roupa… ou algo parecido!

Um novo robô doméstico promete tratar de uma das tarefas mais aborrecidas de casa: dobrar a roupa. Mas, ele faz mais que isso, é uma autêntica fada do lar. Por vezes fica com dúvidas e precisa de uma mão humana. Vamos conhecer o Isaac.

O Isaac 0 é um robô estacionário concebido para dobrar roupa automaticamente... e não só!

O equipamento pode ser comprado por cerca de 8.000 euros ou alugado por cerca de 400 euros por mês, sendo, para já, disponibilizado apenas na região da Baía de São Francisco, nos EUA.

Segundo a empresa Weave, o sistema pode ser instalado em poucas horas, bastando colocá-lo sobre uma mesa e ligá-lo a uma tomada convencional. Depois, o utilizador apenas precisa de deixar a roupa no robô, que tratará do processo durante cerca de 30 a 90 minutos.

Autonomia limitada e assistência humana remota

Apesar de ser apresentado como um robô autónomo, o Isaac 0 não trabalha sozinho em todas as situações. Quando encontra dificuldades, operadores humanos podem intervir remotamente durante alguns segundos para corrigir o processo e devolver o controlo ao sistema.

Isto significa que, em determinadas circunstâncias, pessoas externas podem ver o interior da casa através das câmaras do robô, o que levanta questões de privacidade.

O desempenho também tem limitações práticas. O robô não consegue lidar com peças maiores, como cobertores ou lençóis, nem com roupa que saia da máquina do avesso. Além disso, os vídeos promocionais mostram resultados pouco consistentes, com dobras irregulares.

A promessa dos robôs domésticos continua

Durante décadas, a ficção científica apresentou robôs capazes de tratar de todas as tarefas domésticas. No mundo real, a automatização continua praticamente limitada aos aspiradores robôs.

Este tipo de equipamento, embora ainda imperfeito, mostra que o setor continua a avançar, mesmo que, por agora, dobrar roupa de forma impecável ainda seja tarefa para mãos humanas.