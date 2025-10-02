Não só para entreter servem os filmes, as séries e os livros. Afinal, um estudo recente concluiu que 95% dos portugueses já se inspiraram em filmes, séries ou livros para escolher viagens e que dois terços dos portugueses estariam dispostos a viajar para qualquer lugar do mundo para visitar os locais emblemáticos das suas histórias favoritas.

Um estudo divulgado pela agência de viagens eDreams concluiu que a esmagadora maioria dos portugueses já viajou ou pensou em viajar para um destino por influência de algo que viu ou leu.

Entre os tipos de entretenimento que os portugueses consideram mais inspiradores para as suas viagens, destacam-se os seguintes:

Documentários (50%)

Filmes ou vídeos (46%);

Séries (30%);

Livros (15%);

Podcasts (14%).

A análise demográfica mostra que os portugueses com 65 ou mais anos são especialmente influenciados por documentários (71%), enquanto os mais jovens (18-24 anos) são mais impactados por filmes e vídeos (57%).

A vontade de transformar a ficção em realidade é evidente, uma vez que dois terços dos portugueses (67%) estariam dispostos a viajar para qualquer lugar do mundo para visitar um local emblemático de um dos seus livros, filmes ou séries preferidos (67%).

Outros tantos limitariam esse tipo de viagem ao seu continente (23%), e só apenas alguns prefeririam manter-se dentro do nosso país (8%).

Num gap geracional, os mais jovens mostram-se mais aventureiros e prontos a explorar o mundo, e os mais velhos preferem viagens dentro do continente ou país.

Para onde viajariam os portugueses?

A imaginação dos portugueses não tem limites quando se trata de destinos de sonho:

46% gostaria de visitar realidades históricas como as de Game of Thrones ou Vikings;

38% prefeririam universos mágicos como Harry Potter ou The Witcher (38%)

23% sonham com viagens ao espaço, inspiradas por Star Wars, Interstellar ou Dune;

20% optariam por mundos aquáticos como os de Avatar ou Aquaman;

19% escolheriam cenários futuristas como os de Blade Runner.

A nível global, o estudo descobriu que apenas os viajantes de Itália (97%) e dos Estados Unidos (96%) se deixam inspirar mais do que os portugueses por destinos que conheçam no seu consumo de cultura/ entretenimento.

Por outro lado, os viajantes franceses são os menos influenciados (84%) a embarcar neste tipo de viagens, e os ingleses e alemães são os menos predispostos a viajar pelo mundo para as levarem a cabo (apenas 47% e 49%, respetivamente, o fariam).