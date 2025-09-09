Zlatan FC ingressa em EA SPORTS FC 26

Mais novidades acabam de ser reveladas para EA SPORTS FC 26. A EA SPORTS, em comunicado recente, revelou a chegada de Zlatan FC ao jogo. Venham saber mais.

O fantástico ponta-de-lança sueco, que teve um particular destaque na ultima cerimónia de sorteio dos jogos da UEFA Champions League, está em grande.

O avançado que uma vez fez algo que muitos de nós, onde me incluo, achavam ser praticamente impossível algum jogador tentar fazer (pontapé de bicicleta a 30 metros da baliza), já abandonou os relvados mas continua em grande destaque e desta feita, no jogo EA SPORTS FC 26.

Com efeito, foi revelado recentemente pela EA SPORTS que o "seu clube", Zlatan FC, marcará presença em EA SPORTS FC 26, naquela que será uma tremenda celebração ao legado que Zlatan Ibrahimovic deixa ao universo futebolístico.

"O Zlatan está satisfeito por finalmente poder expressar-se em todas as áreas do campo", disse Zlatan Ibrahimović, Treinador, Guarda-Redes, Avançado, Defesa e Médio de Zlatan FC. "Os fãs já não terão de decidir quem joga em que posição, porque terão disponível o melhor jogador — eu."

"No EA SPORTS FC orgulhamo-nos de reunir os maiores clubes de futebol do mundo nas nossas experiências e, como fã de longa data do Zlatan FC, estou entusiasmado por ver a equipa fazer a sua estreia digital no EA SPORTS FC 26", disse James Salmon, Senior Director, EA SPORTS FC Franchise Activation. "A nossa comunidade há muito que pedia o regresso do Zlatan ao FC e estamos muito contentes por proporcionar aos fãs a oportunidade de poderem controlar este ilustre clube e os seus notáveis jogadores como Zlatan, Zlatan e Zlatan."

A sua equipa terá uma identidade visual única que representa tudo aquilo que o ex-internacional sueco e atual ÍCONE de EA SPORTS FC 26, celebrando a sua carreira ilustre e o início de uma nova era para Zlatan e o EA SPORTS FC. O logótipo reflete uma tradição de evolução, a mesma evolução que marcou o caminho de Zlatan até ao estrelato, e apresenta um ousado e marcante "Z" que significa, naturalmente, Zlatan.

Como curiosidade, Zlatan afirmou um dia que podia jogar em todas as 11 posições. Pois bem! Agora vai ter a oportunidade de o fazer em EA SPORTS FC 26, quando o jogo for lançado a 26 e setembro.