Saiba porquê! MI6 pede a militares e políticos para não falarem dentro de carros elétricos

Os carros têm cada vez mais tecnologia e os elétricos elevam esse padrão a novos patamares. O MI6 resolveu emitir um alerta a todos os militares e políticos. Os carros elétricos tornaram-se o espião perfeito e o serviço de informações está de olho na China.

Os EUA estão em conflito aberto com a China. Não só devido à queda das vendas dos fabricantes nacionais após a chegada dos carros elétricos do gigante asiático, mas também devido a questões recorrentes sobre os sistemas de segurança destes veículos.

As alegações de alegada espionagem espalharam-se rapidamente pela Europa, com até o serviço de inteligência britânico a alertar os condutores. O MI6, um dos melhores e mais eficazes grupos de inteligência do mundo, apelou aos militares e aos políticos para não discutirem assuntos confidenciais dentro destes veículos. O antigo chefe do serviço de informações revelou que os carros elétricos representam um perigo para a segurança nacional.

O MI6 já não confia no software dos veículos que chegam da China. Compilou um relatório onde enumera os riscos representados pelos carros elétricos chineses. O software destes veículos foi aprovado para venda na Europa, mas ainda apresenta algumas falhas de segurança. Uma das funcionalidades em destaque é o reconhecimento de voz para ações, como mudar de música ou selecionar um destino no Google Maps.

Os carros modernos possuem microfones internos para reconhecer estas ações, mas também podem captar qualquer conversa. Além disso, os veículos estão ligados à internet, o que permite que sejam analisados ​​em tempo real pelo serviço secreto chinês em questão de segundos.

O governo britânico não quer correr riscos com o software dos carros chineses e o MI6 emitiu instruções claras aos líderes militares e políticos. Proíbe conversas dentro de carros elétricos para evitar fugas. Os fabricantes podem ter acesso a informação altamente confidencial. Os microfones ligados à Internet não são o único perigo. Os carros elétricos recolhem o posicionamento GPS e dados de câmaras e sensores.

O MI6 alertou que os carros com software fraco podem tornar-se máquinas de espionagem perfeitas. Alguns países foram mais longe e já proíbem a operação de veículos elétricos em instalações militares e áreas protegidas. Estas proibições não se limitam aos automóveis fabricados na China. Qualquer veículo elétrico pode ser alvo.