Apple prepara-se para uma revolução na sua aplicação Calendário

A aplicação Calendário da Apple foi lançada originalmente com o iPhone OS 1.0, em 29 de junho de 2007, o mesmo dia em que o primeiro iPhone chegou ao mercado. Desde então, tem vindo a ser atualizada regularmente, acompanhando a evolução do iOS. Contudo, segundo consta, a Apple irá trazer grandes novidades no iOS 19. Há alguns indícios fortes.

Apple já investiu numa solução

O iOS 19 está prestes a ser apresentado na WWDC25, um dos eventos mais aguardados por muitos, onde serão reveladas não só as novidades deste sistema operativo, mas também de macOS, watchOS, iPadOS, entre outros.

Espera-se uma mudança significativa no design do iOS 19, com uma reformulação radical face ao que conhecemos hoje. Contudo, também se notam movimentações interessantes por parte da Apple relativamente a funcionalidades de algumas aplicações, como é o caso do Calendário.

A empresa publicou uma oferta de emprego para engenheiros com o intuito de revolucionar esta aplicação com foco no futuro.

Procuram-se engenheiros para redesenhar a app Calendário

No seu portal de emprego, a Apple publicou uma vaga para engenheiro de software sénior com experiência em sistemas de calendários. Com isto, confirma-se que a Apple está a trabalhar numa nova abordagem ao conceito de calendário, não só para o iOS, mas também para os restantes sistemas.

A descrição do cargo é a seguinte:

A Apple revolucionou a forma como as pessoas vivem, se ligam e trabalham, e a equipa System Experience Calendar procura reinventar um calendário moderno em todas as plataformas Apple, criando experiências fluídas que ajudem milhares de milhões de pessoas a gerir as suas vidas. Como engenheiro sénior, terá um papel fundamental no desenvolvimento desta visão, colaborando com uma equipa apaixonada para resolver problemas complexos, influenciar a direção do produto e oferecer um software elegante e com impacto. Junta-te a nós e ajuda a definir o futuro do calendário!

Entre os requisitos mínimos exigidos estão: domínio de Swift e SwiftUI, mais de 6 anos de experiência em engenharia de software (com SwiftUI/Swift ou UIKit/AppKit/Objective-C), bases sólidas em princípios modernos de programação e práticas de desenvolvimento, e forte capacidade de resolução e depuração de problemas, sobretudo em desafios complexos.

Valorizam também características como: motivação para criar experiências de utilizador de excelência para milhares de milhões de utilizadores, sensibilidade apurada para design de interfaces, atenção minuciosa ao detalhe, espírito colaborativo e experiência com modelos de dados temporais, normas iCalendar e CalDAV.

Apple confirma WWDC 2025: o que se espera do evento

Este movimento ganha ainda mais sentido considerando que, há alguns meses, a Apple adquiriu a startup Mayday Labs, especializada em aplicações de calendário potenciadas por inteligência artificial.

Esta app permitia automatizar e programar eventos e tarefas de forma eficiente. Estaremos perante uma app Calendário renovada no iOS 19? Ou reservará a Apple esta mudança para o 20.º aniversário?