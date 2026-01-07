O iPhone de 2028 terá câmaras de 200 MP da Samsung, segundo a Morgan Stanley

Investigadores da Morgan Stanley afirmam que a gama de iPhones de 2028 da Apple deverá incluir câmaras de 200 MP fornecidas pela Samsung. O banco de investimento acrescenta ainda que a Apple planeia alargar o número de fornecedores, com o objetivo de controlar os custos.

Numa nota da Morgan Stanley a investidores, a gama de iPhones de 2028 da Apple deverá incluir câmaras de 200 MP fornecidas pela Samsung.

A confirmar-se esta informação, citada pela AppleInsider, o presumível iPhone 21 será o primeiro modelo a integrar uma câmara com esta capacidade.

Diversificação da cadeia de fornecimento

A estratégia da Apple de diversificação da cadeia de fornecimento resulta, em parte, da intenção de não depender de uma única fonte.

A empresa deverá procurar aumentar a produção de componentes do iPhone nos Estados Unidos, em resposta à pressão exercida pela administração de Donald Trump.

Anteriormente, surgiram informações de que a Samsung poderá abrir uma fábrica em Austin, no Texas, destinada à produção de sensores de imagem CMOS para o iPhone.

A Sony é, também, fornecedora de sensores LiDAR para o iPhone e, segundo o Morgan Stanley, a Apple estará ainda em conversações com a STMicro como potencial fornecedor adicional.

Face ID vai ficar melhor

Os analistas do banco não antecipam alterações na cadeia de fornecimento dos sensores do Face ID. Hoje em dia, estes componentes são produzidos por um único fornecedor, a LITE, numa parceria que se espera que continue.

Ainda assim, a Morgan Stanley antecipou mudanças no próprio Face ID, indicando que a tecnologia de reconhecimento facial sob o ecrã poderá estar pronta para utilização comercial em 2027, coincidindo com o 20.º aniversário do lançamento do iPhone original.