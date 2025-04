16 ideias de estilos animados para editar as suas fotografias no ChatGPT

As capacidades de geração e edição de imagem do ChatGPT oferecem vastas possibilidades criativas aos utilizadores. Para além dos estilos mais conhecidos, existe um leque variado de opções que pode experimentar para dar um ar mais animado e engraçado às suas fotografias. Deixamos 16 ideias.

É importante notar que, ao gerar imagens, podem ocorrer avisos intermitentes relacionados com direitos de autor (copyright). Caso tal aconteça, recomenda-se paciência ou a reformulação do prompt de forma a contornar a restrição.

16 estilos visuais diferentes no ChatGPT

Esta é uma seleção de estilos que pode experimentar com o ChatGPT para editar as suas imagens, juntamente com uma breve descrição de cada um.

Estúdio Ghibli: Este é talvez o estilo que mais popularizou a funcionalidade de edição de imagens do ChatGPT. Gerou um enorme interesse pela sua estética de animação japonesa única.

Action Figure: Transforme a sua fotografia numa figura de ação, completa com embalagem ("blister"). Pode incluir texto (nome da figura, slogans) e acessórios na descrição para personalizar o resultado.

Marretas (Muppets): Transforme-se numa das icónicas personagens dos Marretas. A ferramenta tentará preservar algumas das suas feições na imagem resultante, criando um boneco personalizado.

Dragon Ball Z: Embora pedidos diretos pelo estilo de Akira Toriyama possam ser bloqueados por direitos de autor, pode solicitar um desenho ao estilo 'Dragon Ball Z' ou 'Dr. Slump' para obter a estética marcante destas séries de anime.

Akira: Experimente o estilo visual distinto, mais sombrio, detalhado e cyberpunk, deste marco da animação japonesa. É possível solicitar a geração da imagem a cores ou manter o preto e branco original.

Caricatura: Se pretende exagerar traços faciais de forma humorística, o estilo de caricatura, semelhante ao dos artistas de rua, é uma excelente opção para resultados divertidos.

Pop Art: Inspirado no movimento artístico de meados do século XX, este estilo vibrante, colorido e icónico, popularizado por artistas como Andy Warhol, pode dar um aspeto arrojado e moderno às suas fotografias.

Pixel Art: Recrie a estética nostálgica dos videojogos clássicos. Pode especificar o nível de detalhe, como 8-bit, 16-bit ou 32-bit, para variar o resultado e obter diferentes graus de abstração.

Desenho a Lápis: Um estilo mais subtil e pessoal. Embora o resultado não seja um retrato exato, este filtro confere à imagem um toque artesanal, como se tivesse sido esboçada à mão.

South Park: Com as suas cabeças e olhos caracteristicamente grandes e construção simples, este estilo adiciona uma dose de humor irreverente e satírico às suas imagens.

Simpsons: Entre no universo de Springfield e veja como seria a sua versão 'amarela'. Os resultados são frequentemente divertidos e reconhecíveis instantaneamente.

Pixar: O estilo de animação 3D da Pixar é um dos mais reconhecíveis mundialmente. Aplique esta estética expressiva e familiar às suas imagens.

One Piece: Outro exemplo de anime com uma estética muito particular que pode ser replicada na reinterpretação da sua fotografia.

Snoopy: Adote as feições simples, redondas e cativantes do universo 'Peanuts', criado por Charles M. Schulz, tornando-se um amigo de Charlie Brown.

Shin Chan: Um estilo baseado na popular e irreverente série de animação japonesa, com um traço simples e cómico, que poderá gerar resultados bastante engraçados.

Banda Desenhada: Um estilo mais genérico que emula a aparência das bandas desenhadas ocidentais, como as da Marvel ou DC, caracterizado por contornos fortes.

Experimente estes e outros estilos para descobrir todo o potencial criativo da edição de imagens com o ChatGPT.

