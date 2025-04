Tendências políticas manifestam-se nas compras de supermercado? Parece que sim…

Apesar de a afiliação política parecer uma construção muito mais profunda do que a escolha entre leite magro ou meio-gordo, a verdade é que as tendências políticas manifestam-se nas compras de supermercado, segundo um estudo.

Especialistas de uma série de universidades americanas mediram a atividade cerebral de republicanos e democratas adultos, por via de ressonância magnética, enquanto estes faziam escolhas alimentares.

Os dois grupos não tomaram decisões significativamente diferentes sobre a compra de alimentos. Contudo, a forma como os seus cérebros se ativaram enquanto tomavam decisões diferiu de acordo com a sua filiação partidária.

Segundo os cientistas, embora a compra de ovos e de leite possa carecer de motivação política, a compreensão do modo como os sistemas neuronais levam as pessoas a fazer escolhas indistinguíveis pode ajudar a explicar os mecanismos mais amplos do partidarismo.

É a atividade cerebral que prevê a tendência política

Curiosamente, os republicanos mostraram maior atividade neural do que os democratas em regiões específicas do cérebro, e os democratas tinham maior atividade neural do que os republicanos noutras regiões.

Os resultados sugerem que a orientação política pode estar parcialmente enraizada em mecanismos neurocognitivos básicos que ocorrem mesmo quando as escolhas não são políticas.

Não se pode dizer se alguém é democrata ou republicano quando o vemos comprar ovos de galinhas criadas ao ar livre, mas, se examinássemos a sua atividade cerebral, veríamos que está a utilizar diferentes partes do cérebro nessa decisão.

Explicou John Crespi, professor na Universidade do Estado do Iowa, dizendo que a atividade cerebral prevê o partido, não a compra.

Por sua vez, Darren Schreiber, da Universidade de Exeter, esclareceu que "sabemos, através de estudos com gémeos, que cerca de 50% da nossa ideologia política é biologicamente hereditária e que os dados dos nossos pais nos permitem determinar o nosso partido político com 69% de precisão".

Por isso, é espantoso que apenas o sinal do cérebro enquanto compramos ovos e leite nos permita classificar corretamente o nosso partido político em cerca de 80% das vezes.

Por via de um scanner de fMRI, a equipa registou a atividade em várias áreas do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal ventromedial, que está associado à tomada de decisões.

Segundo o professor John Crespi, podemos discernir a probabilidade de pertencer a um partido ou a outro a partir da forma como essas regiões cerebrais reagem ao que se está a escolher, mesmo que as escolhas acabem por ser exatamente as mesmas que as de alguém que pertence a um partido diferente.

Na perspetiva de Crespi, esta é a parte intrigante: "Não podemos dizer se somos democratas pelos ovos que compramos, mas pelas partes do cérebro que utilizamos para comprar os ovos".

Demos 50 dólares aos participantes, mas foi-lhes dito que um dos produtos que selecionassem ser-lhes-ia oferecido no final do estudo e que o seu preço seria deduzido dos 50 dólares. Assim, poderiam ir para casa com um pacote de leite ou um pacote de ovos e o dinheiro que lhes restasse depois da compra.

A utilização de leite e ovos no estudo deveu-se ao facto de os investigadores quererem realizar a investigação com artigos de mercearia comuns que fossem indistinguíveis pela marca - uma vez que a marca pode tornar as decisões de compra mais pessoais e alterar como pensamos sobre elas.

