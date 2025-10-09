Teremos um novo apagão em breve? Espanha está a alertar para essa possibilidade!

A Red Eléctrica de España (REE) emitiu um alerta que tem ecoado por toda a Península Ibérica. O motivo é a deteção de “variações bruscas de tensão” na sua rede elétrica, um evento que, embora não tenha resultado em interrupções, fez disparar alarmes. Será que vamos ter um novo apagão em breve? O risco é elevado e requer ação imediata!

Teremos um novo apagão em breve?

A situação reportada agora exige uma resposta coordenada e célere. Isto não somente de Espanha, mas também de Portugal, dada a interligação dos sistemas elétricos. As oscilações de tensão foram registadas nas últimas semanas e, segundo o comunicado da REE, “podem provocar desligamentos de consumo e de produção que acabem por desestabilizar o sistema elétrico”.

A empresa agiu rapidamente, ativando os “planos de alerta” e reforçando a monitorização. A gravidade levou a um apelo direto ao regulador para a aprovação de medidas de emergência. Entre as propostas, destaca-se a implementação de um “serviço de controlo dinâmico da tensão”, um sistema desenhado para permitir respostas mais rápidas e robustas por parte das centrais, reforçando a segurança da rede.

Este cenário de fragilidade remete diretamente para o apagão de 2021, que deixou milhões de pessoas às escuras em vários países europeus. Nesse incidente, a causa apontada foi uma “combinação de fatores”. depois, levou a uma sobretensão que o sistema elétrico ibérico foi incapaz de absorver. Os peritos apontam que a crescente integração de fontes de energia renovável , como a solar e a eólica, tornou a rede “mais limpa, mas também mais vulnerável”.

Espanha alerta para essa possibilidade!

As flutuações na produção destas fontes, juntamente com falhas na gestão e na planificação, criam um terreno fértil para a instabilidade. Para evitar um novo colapso, a REE propôs medidas de contenção temporárias. Isso inclui ajustes automáticos de potência em centrais críticas e um controlo mais apertado das exportações de energia para países vizinhos como Andorra, Marrocos e Portugal.

No entanto, os especialistas em energia são unânimes. A partilha da mesma rede interligada faz com que qualquer falha de origem espanhola possa ter um efeito de “cascata”. Claro que acabará por replicar-se em Portugal em questão de segundos. A situação é um lembrete severo da importância de investir continuamente na modernização e manutenção das infraestruturas energéticas.

O alerta da REE surge após a divulgação, em junho, do relatório da operadora sobre o grande apagão de abril na Península Ibérica. Essa análise concluiu que a origem do apagão de 28 de abril esteve ligada ao mau funcionamento de uma central fotovoltaica situada em Badajoz.