PplWare Mobile

Teremos um novo apagão em breve? Espanha está a alertar para essa possibilidade!

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Raiana says:
    9 de Outubro de 2025 às 07:16

    “apagão de 28 de abril esteve ligada ao mau funcionamento de uma central fotovoltaica situada em Badajoz”: errado. A origem está na muito deficiente instalação de medidas de backup para regular a tensão na rede, em Portugal é mau, em Espanha é péssimo!!! Há uma percentagem aconselhada entre renováveis e sistemas de controlo (térmicas e hidroeléctricas a fazer 50 Hz), que na Ibéria não se cumprem

    Responder
  2. há cada gajo says:
    9 de Outubro de 2025 às 08:07

    Vou já comprar 374 latas de atum e 589 rolos de papel higiénico. Ah, e 754 pilhas para o meu rádio…

    Responder
    • Maçã podre says:
      9 de Outubro de 2025 às 08:37

      papel higiénico não vai faltar

      no ano passado quando fui ao jumbo olhei para o corredor do papel e das conservas e disse bem alto, pessoal, estão no corredor errado, o papel higiénico está aqui

      Este povo confunde-me, n covid faltou papel, no apagao tiveram a lata de o deixar de parte mesmo estando eles carregados de gases

      Responder
  3. Maçã podre says:
    9 de Outubro de 2025 às 08:34

    Outra vez arroz? estiveram este tempo todo á espera de quê? Se nada foi feito claro que pode é vai acontecer outra vez.

    Responder
  4. Max says:
    9 de Outubro de 2025 às 08:50

    Quanto ao último período do post, a REE culpa as empresas eletroprodutoras – e estas acusam a REE.
    Referindo-se ao relatório de peritos independentes da ENTSO-E, é esclarecedor para onde aponta o dedo a Ministra do Ambiente e Energia de Portugal:
    “Espanha ultrapassou o limite máximo de tensão nas redes e Portugal não. A nossa rede resistiu até ao colapso. Quando se deu o colapso total do sistema, não havia maneira de não ser afetada”, disse a governante, sublinhando que se trata de uma conclusão que “do nosso ponto de vista, é reconfortante”. “Está provado, com dados, que não foi nenhum problema do lado português”, frisou.
    Além disso, referiu que o relatório deixa recomendações que já hoje o país cumpre, sobretudo ao nível do controlo de tensão. “Espanha não tem este controlo de tensão, e nós sim, tanto nas centrais térmicas como no solar fotovoltaico. Temos essa exigência desde 2018 e isso contribui para a resiliência do nosso sistema”, disse.” (Expresso, 3/10/2025),
    Pois, a REE tem razões para estar preocupada com a tensão na rede elétrica elétrica espanhola, visto que as medidas para o seu controlo, pelo que diz a ministra portuguesa, deviam ter sido tomadas há anos e não foram, E, por reflexo, nós também. Eu já comprei um rádio a pilhas e mais umas coisas para o kit de sobrevivência.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

NordVPN - Eleve a segurança e navegação online a outro nível

Ensaio ao elétrico Hyundai IONIQ 5 N

Novo Dacia Duster 4x4