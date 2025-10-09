Teremos um novo apagão em breve? Espanha está a alertar para essa possibilidade!
A Red Eléctrica de España (REE) emitiu um alerta que tem ecoado por toda a Península Ibérica. O motivo é a deteção de “variações bruscas de tensão” na sua rede elétrica, um evento que, embora não tenha resultado em interrupções, fez disparar alarmes. Será que vamos ter um novo apagão em breve? O risco é elevado e requer ação imediata!
Teremos um novo apagão em breve?
A situação reportada agora exige uma resposta coordenada e célere. Isto não somente de Espanha, mas também de Portugal, dada a interligação dos sistemas elétricos. As oscilações de tensão foram registadas nas últimas semanas e, segundo o comunicado da REE, “podem provocar desligamentos de consumo e de produção que acabem por desestabilizar o sistema elétrico”.
A empresa agiu rapidamente, ativando os “planos de alerta” e reforçando a monitorização. A gravidade levou a um apelo direto ao regulador para a aprovação de medidas de emergência. Entre as propostas, destaca-se a implementação de um “serviço de controlo dinâmico da tensão”, um sistema desenhado para permitir respostas mais rápidas e robustas por parte das centrais, reforçando a segurança da rede.
Este cenário de fragilidade remete diretamente para o apagão de 2021, que deixou milhões de pessoas às escuras em vários países europeus. Nesse incidente, a causa apontada foi uma “combinação de fatores”. depois, levou a uma sobretensão que o sistema elétrico ibérico foi incapaz de absorver. Os peritos apontam que a crescente integração de fontes de energia renovável , como a solar e a eólica, tornou a rede “mais limpa, mas também mais vulnerável”.
Espanha alerta para essa possibilidade!
As flutuações na produção destas fontes, juntamente com falhas na gestão e na planificação, criam um terreno fértil para a instabilidade. Para evitar um novo colapso, a REE propôs medidas de contenção temporárias. Isso inclui ajustes automáticos de potência em centrais críticas e um controlo mais apertado das exportações de energia para países vizinhos como Andorra, Marrocos e Portugal.
No entanto, os especialistas em energia são unânimes. A partilha da mesma rede interligada faz com que qualquer falha de origem espanhola possa ter um efeito de “cascata”. Claro que acabará por replicar-se em Portugal em questão de segundos. A situação é um lembrete severo da importância de investir continuamente na modernização e manutenção das infraestruturas energéticas.
O alerta da REE surge após a divulgação, em junho, do relatório da operadora sobre o grande apagão de abril na Península Ibérica. Essa análise concluiu que a origem do apagão de 28 de abril esteve ligada ao mau funcionamento de uma central fotovoltaica situada em Badajoz.
“apagão de 28 de abril esteve ligada ao mau funcionamento de uma central fotovoltaica situada em Badajoz”: errado. A origem está na muito deficiente instalação de medidas de backup para regular a tensão na rede, em Portugal é mau, em Espanha é péssimo!!! Há uma percentagem aconselhada entre renováveis e sistemas de controlo (térmicas e hidroeléctricas a fazer 50 Hz), que na Ibéria não se cumprem
Vou já comprar 374 latas de atum e 589 rolos de papel higiénico. Ah, e 754 pilhas para o meu rádio…
papel higiénico não vai faltar
no ano passado quando fui ao jumbo olhei para o corredor do papel e das conservas e disse bem alto, pessoal, estão no corredor errado, o papel higiénico está aqui
Este povo confunde-me, n covid faltou papel, no apagao tiveram a lata de o deixar de parte mesmo estando eles carregados de gases
Outra vez arroz? estiveram este tempo todo á espera de quê? Se nada foi feito claro que pode é vai acontecer outra vez.
Quanto ao último período do post, a REE culpa as empresas eletroprodutoras – e estas acusam a REE.
Referindo-se ao relatório de peritos independentes da ENTSO-E, é esclarecedor para onde aponta o dedo a Ministra do Ambiente e Energia de Portugal:
“Espanha ultrapassou o limite máximo de tensão nas redes e Portugal não. A nossa rede resistiu até ao colapso. Quando se deu o colapso total do sistema, não havia maneira de não ser afetada”, disse a governante, sublinhando que se trata de uma conclusão que “do nosso ponto de vista, é reconfortante”. “Está provado, com dados, que não foi nenhum problema do lado português”, frisou.
Além disso, referiu que o relatório deixa recomendações que já hoje o país cumpre, sobretudo ao nível do controlo de tensão. “Espanha não tem este controlo de tensão, e nós sim, tanto nas centrais térmicas como no solar fotovoltaico. Temos essa exigência desde 2018 e isso contribui para a resiliência do nosso sistema”, disse.” (Expresso, 3/10/2025),
Pois, a REE tem razões para estar preocupada com a tensão na rede elétrica elétrica espanhola, visto que as medidas para o seu controlo, pelo que diz a ministra portuguesa, deviam ter sido tomadas há anos e não foram, E, por reflexo, nós também. Eu já comprei um rádio a pilhas e mais umas coisas para o kit de sobrevivência.