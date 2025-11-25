Sabe quando se devem ligar as luzes de nevoeiro?

Os carros possuem um conjunto de mecanismos para garantir a segurança dos seus condutores e dos outros. No entanto, alguns mecanismos são usados pelos condutores de forma incorreta. O assunto de hoje está relacionado com as luzes de nevoeiro. Sabe quando as deve ligar?

Às vezes é comum vermos condutores com as luzes de nevoeiro ligadas sem que se justifique. Em alguns casos as luzes (traseira e/ou dianteira) podem ter ficado ligadas por esquecimento (apesar da informação no painel do carro), mas há quem a ligue para incomodar o condutor do veículo de trás por "estilo" e outras situações.

Para que serve afinal a luz de nevoeiro?

O veículo tem luz de nevoeiro à frente e da retaguarda com propósitos diferentes. Segundo o Artigo 60.º do Código da Estrada:

Luz de nevoeiro da frente: destinada a melhorar a iluminação da estrada em caso de nevoeiro ou outras situações de visibilidade reduzida;

destinada a melhorar a iluminação da estrada em caso de nevoeiro ou outras situações de visibilidade reduzida; Luz de nevoeiro da retaguarda, destinada a tornar mais visível o veículo em caso de nevoeiro intenso ou de outras situações de redução significativa de visibilidade.

Quando se deve ligar a luz de nevoeiro?

De acordo com o que é referido no Artigo 61.º - Condições de utilização das luzes, desde o anoitecer ao amanhecer e, ainda, durante o dia sempre que existam condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve, nuvens de fumo ou pó, os condutores devem utilizar as seguintes luzes:

d) De nevoeiro, sempre que as condições meteorológicas ou ambientais o imponham, nos veículos que com elas devam estar equipados.

2 - É proibido o uso das luzes de nevoeiro sempre que as condições meteorológicas ou ambientais o não justifiquem

A coima pelo uso indevido de faróis de nevoeiro pode ir dos €30 aos €150.