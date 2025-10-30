O Android Auto vai começar a integrar widgets! Veja como vão ser

A Google quer integrar novas experiências no Android Auto e tem algumas novidades a ser preparadas. A primeira já pode ser vista e dará ao Android Auto widgets diretamente no ecrã inicial. Esta nova funcionalidade, inspirada no Android, permitirá personalizar melhor o painel do carro.

Android Auto vai passar a ter widgets

Depois de modernizar a sua interface, a Google prepara-se para dar mais um passo com o Android Auto. Está a testar uma funcionalidade chamada “Earth”. Esta funcionalidade permite aos utilizadores adicionar widgets ao ecrã principal, aproximando ainda mais a experiência no carro daquela proporcionada pelos smartphones Android .

Esta nova funcionalidade, ainda em fase de testes na versão beta 5.6.154404 da aplicação, permite aos utilizadores integrar widgets diretamente das aplicações do telefone ao painel. A ideia é, obviamente, exibir constantemente informações úteis, como a previsão do tempo, um relógio ou controlos de música, sem ter de navegar por menus.

Na prática, o painel do Android Auto está dividido em duas partes. Aproximadamente 35% do ecrã está reservado para o widget escolhido, enquanto o restante mantém o layout habitual. A ativação é feita através de um novo menu denominado “Widget Complementar”, acessível nas definições. Em seguida, pode selecionar a aplicação compatível, ajustar o tamanho do widget utilizando um controlo deslizante e vê-lo aparecer no ecrã principal.

Google quer dar ainda mais à interface

Atualmente, o Android Auto apenas gere um widget de cada vez, e a seleção de um novo substitui o anterior. Os widgets interativos também são limitados. Alguns, como os do Google Keep ou do Gemini, exibem uma mensagem de erro quando se tenta interagir com eles. Outros, no entanto, já funcionam muito bem, como o widget da aplicação Tempo nos telemóveis Google Pixel ou o widget do temporizador na aplicação Relógio.

Embora o recurso claramente ainda não esteja completo, o seu potencial é evidente. O widget do Spotify, por exemplo, é apresentado corretamente com os seus botões de reprodução, mesmo que ainda não mostre os títulos das músicas. Assim, esperaa-se uma melhor compatibilidade nos próximos meses, assim que as aplicações forem adaptadas à interface horizontal do Android Auto.

A chegada dos widgets pode ser útil para consultar a sua agenda, a previsão do tempo ou definir um temporizador sem sair do ecrã principal do veículo. Para a Google, é também uma forma de oferecer mais liberdade aos condutores, mantendo a interface familiar do Android a que já estão habituados. Resta saber quando é que esta funcionalidade sairá da fase de testes e será incluída na versão estável do Android Auto.