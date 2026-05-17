Segurança Social: saiba já quanto vai receber na sua reforma
Planear a reforma é uma das etapas mais importantes da vida profissional. A Segurança Social tem um simulador de pensão de velhice que permite aos trabalhadores antecipar quanto poderão receber no futuro. Conheça a nova funcionalidade.
O simulador da Segurança Social é uma ferramenta online disponível na Segurança Social Direta. Tem como objetivo calcular o valor estimado da pensão de velhice com base no historial contributivo do trabalhador. Embora não seja um valor definitivo, oferece uma boa aproximação daquilo que poderá esperar receber.
O valor estimado da pensão resulta da aplicação das regras legais em vigor e depende de vários fatores:
- Carreira contributiva: número de anos com descontos para a Segurança Social.
- Remunerações registadas: salários declarados ao longo da carreira.
- Idade legal da reforma: em 2025 é de 66 anos e 7 meses.
- Idade escolhida para se reformar: pode optar pela idade legal, antecipar (com penalizações) ou adiar (com bonificações).
Como aceder ao simulador da Segurança Social para saber o valor da reforma?
- Aceda ao portal Segurança Social Direta
- Faça login com Chave Móvel Digital, Cartão de Cidadão ou senha da Segurança Social. No menu principal selecione: Simuladores > Simulador de Pensões
- Verifique os seus dados pessoais e contributivos.
- Insira as informações adicionais pedidas, como a idade de reforma pretendida ou perspetivas salariais futuras.
- O sistema gera o valor estimado da sua pensão mensal.
O simulador de reforma da Segurança Social é uma ferramenta prática e acessível que todos os trabalhadores devem utilizar. Embora não apresente valores definitivos, oferece uma previsão bastante útil para planear o futuro com maior segurança e tomar decisões atempadas sobre poupança e investimento.
Nova funcionalidade do simulador
Acabou o método de "tentativa e erro". Antes, para simular diferentes cenários, tinha de indicar uma data específica e repetir o processo várias vezes. Agora, o simulador manual tornou-se inteligente e abrangente:
- Múltiplos regimes
- Já pode introduzir períodos de trabalho cumpridos noutros regimes de proteção social (além da Segurança Social)
- Cenários comparativos
- Ao atualizar os seus dados e remunerações estimadas, o simulador apresenta-lhe automaticamente as várias possibilidades de acesso à pensão:
- Pensão Antecipada
- Pensão na Idade Pessoal
- Pensão na Idade Legal
- Ao atualizar os seus dados e remunerações estimadas, o simulador apresenta-lhe automaticamente as várias possibilidades de acesso à pensão: