Xiaomi terá carros elétricos na Europa em 2027 e começa pelos modelos mais caros

Com um sucesso tremendo na China, a Xiaomi começa agora a olhar para a Europa e os seus mercados. Quer colocar ali os seus carros elétricos e começar assim, mais uma investida global, agora numa nova área de negócio. Os rumores têm-se acumulado e agora surge mais dados sobre a chegada à Europa dos carros elétricos da Xiaomi.

Xiaomi: carros elétricos na Europa em 2027

Agora que a Xiaomi já revelou na China uma versão renovada do seu carro elétrico principal, o SU7, que possui uma autonomia de até 902 quilómetros e carregamento rápido que proporciona até 670 quilómetros em apenas 15 minutos , e está prestes a lançar uma variante mais acessível do Xiaomi YU7 no seu país de origem , a gigante de Pequim está a trabalhar arduamente para trazer os seus carros elétricos para a Europa o mais rapidamente possível .

Pois bem, a chegada da frota de carros elétricos da Xiaomi à Europa já tem data, uma vez que uma recente fuga de informação confirmou que chegarão ao mercado europeu em 2027 e que os primeiros disponíveis para compra na União Europeia, e portanto em Espanha, serão os modelos mais caros .

Recentemente, o conhecido informador Pandaily publicou um artigo no X, no qual se refere a uma notícia do meio de comunicação IT Home que revela a data de chegada dos carros elétricos da Xiaomi à Europa. De acordo com a informação, durante o Dia do Investidor da Xiaomi, realizado na China há poucos dias, o CEO da gigante asiática, Lei Jun, revelou tudo.

Investida começa com modelos mais caros

Afirmou que, depois de consolidar a sua presença no mercado chinês e de conseguir vender 550.000 automóveis em 2026 , iniciará a sua expansão internacional no segundo semestre de 2027, tendo a Europa como primeiro destino. Lei Jun detalhou ainda que o lançamento dos seus automóveis no velho continente e no resto do mundo será feito por fases.

Primeiro, os modelos de luxo serão lançados antes dos de gama média. Dará prioridade aos mercados desenvolvidos antes das regiões em desenvolvimento. Por fim, entrará nos mercados com veículos com volante à esquerda antes dos que têm veículos com volante à direita. A este respeito, o principal executivo da Xiaomi anunciou que os seus carros elétricos chegarão aos mercados com direção à direita durante o primeiro semestre de 2028.

Nas últimas semanas, soubemos que a empresa chinesa tem contado com o seu centro de I&D europeu para adaptar os seus veículos às autobahns alemãs , onde não existem limites de velocidade e as velocidades podem atingir entre 160 e 200 km/h, e que contratou Dieter Lorenz , antigo diretor sénior de operações de entrega da Tesla na Europa Central, para liderar as suas operações de entrega e logística no continente europeu.