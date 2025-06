O WhatsApp devolve o controlo aos utilizadores com esta nova opção!

Os desenvolvimentos da equipa do WhatsApp têm mostrado que este serviço de mensagens da Meta ainda tem muito espaço para inovar. São, em muitos casos, mudanças interessantes e que mudam como se usa este serviço e as suas apps. Agora, para dar mais controlo aos utilizadores, surge uma novidade. Já é possível definir a qualidade das fotografias e vídeos que são recebidas e descarregadas.

WhatsApp devolve o controlo aos utilizadores

O WhatsApp tem testado uma funcionalidade desde abril que permite aos utilizadores selecionar a qualidade das fotografias e vídeos descarregados automaticamente para os seus dispositivos. Esta funcionalidade já está disponível para alguns utilizadores Android inscritos no programa beta.

Segundo o conhecido site WABetaInfo, esta funcionalidade de qualidade de download automático está disponível para alguns utilizadores que possuem a versão beta 2.25.18.11 do WhatsApp para Android. A previsão é que o lançamento seja expandido para mais utilizadores beta nas próximas semanas.

Quem recebeu esta funcionalidade, encontrá-la-á no menu Definições > Armazenamento e dados do WhatsApp, abaixo da opção "Qualidade de carregamento de media". Está listada como "Qualidade de download automático" e oferece duas opções de download: qualidade Standard e qualidade HD.

Nova opção escolhe qualidade das fotografias e vídeos

Ao selecionar "Qualidade padrão", o WhatsApp irá descarregar automaticamente uma versão comprimida dos ficheiros. Se escolher "Qualidade HD", a aplicação irá descarregar a versão multimédia em alta resolução para o dispositivo. No entanto, se escolher a qualidade padrão para download automático, terá ainda a opção de visualizar os media em HD manualmente no chat mais tarde, desde que essa versão ainda esteja nos servidores do WhatsApp.

Aliás, o WABetaInfo refere que o WhatsApp introduziu um novo sistema com um processo de duplo upload para o envio de fotografias e vídeos em alta qualidade. Isto significa que, quando os utilizadores enviam uma imagem ou vídeo com qualidade HD, os seus dispositivos geram automaticamente versões padrão e HD desse suporte para carregamento.

Este duplo upload é necessário porque, devido à encriptação de ponta a ponta, o WhatsApp não consegue processar o ficheiro para o comprimir nos seus servidores; assim, tanto a versão standard como a HD são enviadas do remetente para os servidores do WhatsApp. Se o destinatário tiver selecionado a qualidade predefinida para download automático, a versão comprimida será descarregada e desencriptada no seu dispositivo.