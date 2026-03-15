Iates ao preço de carros? “Jeff Bezos chinês” acredita que é possível

Richard Liu, o magnata por trás da JD.com, pretende transformar o mercado de luxo ao tornar a posse de um iate tão comum e acessível como a de um carro familiar.

O conceito da Sea Expandary e a democratização do mar

Richard Liu é internacionalmente reconhecido como o "Jeff Bezos chinês" por ter transformado a JD.com num colosso do comércio eletrónico, capaz de enfrentar a Amazon com uma logística própria de excelência.

Com uma fortuna avaliada em cerca de 5500 milhões de dólares, o empresário decidiu agora aplicar o seu modelo de eficiência num setor inesperado: o dos iates. O seu objetivo não é servir a elite, mas sim criar embarcações que as famílias de classe média possam adquirir.

Para concretizar esta visão, Liu fundou a Sea Expandary, uma empresa que operará com uma gestão independente e um investimento inicial superior a 700 milhões de dólares. A premissa é simples, mas radical: aplicar a economia de escala para que um trabalhador assalariado possa ter o seu próprio barco, tal como aconteceu com a massificação dos automóveis no século passado.

Iates ao preço de um veículo utilitário

O aspeto mais disruptivo do projeto é o preço fixado como meta. Liu afirmou que deseja construir iates por cerca de 100.000 yuan (aproximadamente 12.500 euros). Atualmente, um iate de entrada de gama custa, no mínimo, entre 50.000 e 200.000 dólares.

Ao baixar o valor para o patamar de um carro familiar, a Sea Expandary pretende eliminar a barreira financeira que impede a maioria dos consumidores de entrar no mercado náutico, oferecendo espaço e conforto para toda a família a um custo reduzido.

A execução deste plano exige uma mudança de paradigma, visto que a construção de barcos é ainda um processo muito artesanal e moroso. Para atingir os seus objetivos, a Sea Expandary terá de industrializar a produção de forma agressiva, limitando as opções de personalização para otimizar a cadeia de montagem.

Além disso, a empresa aposta no futuro ecológico, com embarcações movidas a energias renováveis e motores elétricos, seguindo a tendência que a China já lidera no setor dos veículos elétricos.

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