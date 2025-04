Sabe de onde veio o ouro que existe no planeta Terra?

Desde tempos imemoriais, o ouro tem fascinado civilizações inteiras. Reluzente, raro e incorruptível, este metal precioso alimentou impérios, inspirou lendas e foi símbolo de riqueza e poder. Mas já se perguntou de onde veio todo o ouro que existe na Terra? A resposta leva-nos a um passado cósmico de colisões violentas e explosões estelares.

O nascimento deste metal precioso no universo

Ao contrário do que a maioria das pessoas julga, o ouro não se forma naturalmente na crosta terrestre. Na verdade, a sua origem remonta a processos astronómicos extremamente energéticos.

Existem duas principais fontes cósmicas de ouro:

Explosões de Supernovas – quando estrelas massivas chegam ao fim da sua vida, explodem em supernovas, libertando quantidades imensas de energia. Durante este fenómeno, ocorrem reações nucleares que criam elementos mais pesados, incluindo o ouro. Colisões de Estrelas de Neutrões – estudos recentes indicam que a maioria do ouro existente foi criada pela fusão de estrelas de neutrões, eventos cataclísmicos que libertam enormes quantidades de elementos pesados no espaço.

Como chegou o ouro à Terra e qual a quantidade que existe?

Após a sua formação no cosmos, o ouro viajou pelo espaço em poeira estelar e asteroides.

Estima-se que há cerca de 4,5 mil milhões de anos, impactos massivos de meteoritos ricos em metais pesados bombardearam o jovem planeta Terra, depositando grandes quantidades de ouro na sua crosta e manto.

Os cientistas estimam que o núcleo do planeta contém cerca de 1,6 mil milhões de toneladas de ouro. No entanto, a maior parte está inacessível a grandes profundidades.

Na crosta terrestre, encontram-se cerca de 244 mil toneladas, das quais aproximadamente 77% já foram extraídas ao longo da história.

O ouro na sociedade humana

Atualmente, cerca de 50% do ouro extraído é utilizado em joalharia. No entanto, 17% destina-se a aplicações industriais e tecnológicas. O restante é armazenado em reservas bancárias e investimentos.

Como estudamos na escola, o ouro é um elemento químico representado pelo símbolo Au, derivado do latim aurum, e possui o número atómico 79.

Trata-se de um metal de transição, caracterizado pela sua cor amarela brilhante, elevada densidade, maleabilidade e ductilidade. Na tabela periódica, o ouro localiza-se no grupo 11 e período 6.

Em termos de propriedades químicas, o ouro apresenta estados de oxidação comuns de +1 e +3.

Alguns dos seus compostos mais conhecidos incluem:

Tricloreto áurico (AuCl₃)

Ácido cloroáurico (HAuCl₄)

Óxido de ouro(III) (Au₂O₃)

Relativamente ao preço atual do ouro, de acordo com a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), a cotação de referência para o ouro a 2 de abril de 2025 é de 95,709 euros por grama.

É importante notar que o valor do metal nobre pode variar diariamente devido a fatores económicos globais e flutuações do mercado.

Quem são 10 países com maiores reservas de ouro?

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, os 10 países com as maiores reservas de ouro são:

Posição País Reservas de Ouro (toneladas) 1 Estados Unidos 8.133,5 2 Alemanha 3.352,0 3 Itália 2.452,0 4 França 2.437,0 5 Rússia 2.336,0 6 China 2.280,0 7 Suíça 1.040,0 8 Japão 846,0 9 Índia 876,0 10 Países Baixos 612,0 14 Portugal 383,0

Estes números refletem as reservas de ouro detidas oficialmente por cada país até dezembro de 2024.

É importante notar que as reservas de ouro são frequentemente utilizadas pelos países como uma forma de diversificar os seus ativos e proteger a economia contra flutuações cambiais e crises financeiras. Por exemplo, os Estados Unidos mantêm a maior reserva de ouro do mundo, com 8.133,5 toneladas, armazenadas principalmente em Fort Knox.

Além disso, países como a Rússia e a China têm aumentado significativamente as suas reservas de ouro nos últimos anos, numa estratégia para reduzir a dependência do dólar americano e fortalecer as suas economias.

Portugal ocupa a 14.ª posição no ranking global, com reservas de ouro significativas, aproximadamente 383 toneladas de ouro nas suas reservas nacionais, refletindo a importância histórica e estratégica deste metal precioso na economia nacional.

Conclusão

O ouro que hoje usamos em anéis, moedas ou circuitos eletrónicos tem uma história que começou há milénios no coração das estrelas.

O seu brilho inalterável e a sua raridade fazem dele um verdadeiro presente do cosmos, um vestígio dos eventos mais violentos do universo que moldaram o nosso planeta e a nossa civilização.