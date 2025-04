Chegou o Firefox 137, repleto de novidades e de melhorias da Mozilla

A Mozilla acaba de lançar uma grande atualização para o seu browser. O Firefox 137 tem novidades como o agrupar dos seus separadores, uma barra de endereços muito mais funcional e até permite aplicar uma assinatura manual aos documentos PDF sem sair do browser.

O Firefox foi atualizado pela Mozilla e é seguro dizer que está melhor. O Firefox 137 vem com muitas novidades, algumas das quais agradarão a muitos. Esta grande atualização inclui no Firefox grupos de separadores, uma barra de endereços completamente nova, redesenhada e muito mais abrangente, e novas funcionalidades para ficheiros PDF.

Firefox 137 agrupa finalmente as suas separadores

O Firefox está finalmente a atualizar-se ao lançar grupos de separadores na versão 137, uma funcionalidade que já existe há muito tempo em concorrentes como o Google Chrome. A funcionalidade, ainda em fase experimental, está a ser implementada e chegará gradualmente para todos os utilizadores.

Com ele, pode-se organizar os separadores abertos no browser por grupo. Para tal, pode sobrepor diretamente um separador sobre o outro para criar um grupo. Pode então, se desejar, renomear este grupo e atribuir-lhe uma cor. Pode então adicionar facilmente outros separadores a um grupo a partir do menu de contexto do botão direito do rato num separador.

Uma nova barra de endereços

O Firefox 137 apresenta uma nova barra de endereços redesenhada, incorporando novas funcionalidades para ajudar a pesquisar tudo, diretamente a partir da barra de endereços. A Mozilla integrou um botão de pesquisa unificado no qual pode simplesmente clicar para alternar de um motor de pesquisa para outro.

Além disso, quando se escreve as palavras-chave de pesquisa na barra de endereço, o Firefox guarda-as agora para facilitar, caso queira refinar a pesquisa. Dependendo do contexto de utilização, o Firefox também pode sugerir determinadas ações através da exibição de botões secundários.

Da mesma forma, o browser pode agora sugerir uma pesquisa contextual. Após detetar se a página visitada tem o seu próprio motor de pesquisa, o Firefox pode oferecer a opção de pesquisar conteúdo diretamente nela a partir da barra de endereços. Ao utilizar esta função pelo menos duas vezes, o Firefox oferecerá a adição do motor de pesquisa ao browser.

Além disso, podem realizar-se cálculos rapidamente diretamente na barra de endereços. Na verdade, transforma-se numa calculadora assim que se envia uma operação, e pode-se até copiar o resultado obtido diretamente para a área de transferência.

Mozilla melhorou a interação com os PDF

Outra novidade interessante desta atualização é que o Firefox 137 consegue agora identificar todos os links presentes num documento PDF aberto no browser e transformá-los em hiperligações. Portanto, pode-se clicar diretamente num URL apresentado num PDF para abri-lo numa novo separador do browser.

Por fim, o módulo de anotação do leitor de PDF integrado no Firefox recebe uma nova ferramenta muito útil. Agora pode-se aplicar uma assinatura manuscrita aos ficheiros PDF no Firefox. A cereja no topo do bolo é que se pode guardar as assinaturas para as reutilizar mais tarde.