Cuidado com a atualização do Chrome. Pode estar prestes a instalar malware

Manter o browser atualizado é uma preocupação que se deve ter constantemente. Por norma estes tratam deste processo sozinhos, mas há ataques que tentam explorar este vetor. O mais recente afeta o Chrome e outros browsers, com uma falsa atualização do Chrome, que leva a instalar malware.

Cuidado com esta atualização falsa do Chrome

Cuidado, se aparecer uma janela no Chrome enquanto se navega na internet a pedir para instalar uma atualização crítica, não se deve clicar no botão de atualização. Isto sem antes verificar a origem da mensagem. Uma campanha detetada nos últimos dias está a utilizar extensões comprometidas para exibir alertas falsos que imitam notificações legítimas do browser e podem acabar por descarregar malware para o computador.

A notificação pode surgir com mensagens como "Atualização Crítica" ou "Atualização Disponível", tentando convencer o utilizador a instalar uma nova versão para continuar a utilizar o browser. No entanto, ao clicar no botão correspondente, em vez de iniciar uma atualização normal, é descarregado um ficheiro suspeito. O problema não parece estar limitado ao Google Chrome. Casos semelhantes foram também reportados no Brave e no Opera, dois browsers baseados no Chromium.

Isto sugere que o problema tem origem em certos plugins capazes de executar código e carregar conteúdo de servidores externos. Os testemunhos apontam para extensões comprometidas. Entre elas está a Enable Right Click & Copy Smart Unlock + OCR, uma ferramenta criada para permitir aos utilizadores copiar conteúdos e utilizar funções de OCR. Uma das particularidades deste ataque é que o browser não tem necessariamente de estar diretamente infetado.

Utilizadores podem estar a instalar malware

A extensão pode atuar como intermediária, ligando-se a um servidor externo para obter o conteúdo malicioso e, em seguida, exibir a atualização falsa. Isto também explica porque é que alguns antivírus podem não detetar nada durante uma verificação padrão. O ficheiro potencialmente perigoso pode permanecer adormecido e esquecido até que o utilizador clique no download e abra manualmente o executável ou script.

Além disso, existe o risco de as extensões originalmente legítimas serem adquiridas por terceiros e posteriormente utilizadas para fins maliciosos. Nestes casos, uma atualização de plugin aparentemente normal pode introduzir alterações perigosas sem o conhecimento do utilizador. A recomendação é simples. Não descarregar ficheiros executáveis ​​de janelas pop-up que afirmam que o Chrome precisa de ser atualizado.

As atualizações do browser são geridas diretamente pelo Chrome, pelo que qualquer site ou extensão que obrigue a descarregar um executável deve ser considerado um sinal de alerta. Se estes avisos aparecerem constantemente, é uma boa ideia rever as extensões instaladas recentemente e remover qualquer uma que não se reconheça ou que tenha começado a apresentar comportamentos estranhos.