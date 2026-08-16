PplWare Mobile

Mulher acusa padrasto de utilizar o Grok para transformar fotos suas em imagens explícitas

· Inteligência Artificial 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. _o_o_ says:
    16 de Agosto de 2026 às 11:28

    qualquer pessoa que publique deliberadamente e livremente fotografias suas nas diversas redes sociais existentes, sujeita-se a que alguém, seja ou não um conhecido, as use para fins menos “próprios” … agora pensem antes de se exporem nos “facebooks” desta vida 😉

    Responder
    • Artilheiro says:
      16 de Agosto de 2026 às 12:22

      +1

      Responder
    • André R. says:
      16 de Agosto de 2026 às 13:07

      Oh olhos de pato Donald, se fosse a tua filha devias estar a pular de contente não?
      O facto de colocares uma foto, mesmo que todo vestido, não te dá o direito de a usares para que IA crie imagens tuas todo nu…
      Por isso, fica-te só pela tua imaginação.
      A IA não deveria sequer permitir isso, ainda por cima de menores. É possível, basta quererem e aplicarem os filtros corretos, assim como fazem quando começas com rodeios para que a IA te arranje um crack ou serial…

      Responder
    • David says:
      16 de Agosto de 2026 às 13:10

      +1
      Contudo de nada serve… Avisar a malta… pq nunca acreditam que alguém lhes fará algo… até ao dia em que… Ups

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube