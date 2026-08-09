4 sites para descarregar mapas e dados geoespaciais gratuitos

Os dados geoespaciais são fundamentais para áreas como cartografia, ciência de dados, planeamento urbano, ambiente, agricultura, mobilidade e investigação científica. A boa notícia é que existem várias plataformas que disponibilizam grandes quantidades de informação geográfica gratuitamente. São mapas que podem fazer falta.

Para quem trabalha com Sistemas de Informação Geográfica (SIG), análise espacial ou ciência de dados geográficos, estas quatro fontes são particularmente interessantes.

OpenStreetMap: uma enorme base de dados geográfica colaborativa

O OpenStreetMap (OSM) é provavelmente uma das fontes de dados geográficos gratuitos mais conhecidas do mundo. Trata-se de uma base de dados geográfica colaborativa, construída e atualizada por uma comunidade global. Inclui informação sobre estradas, edifícios, caminhos pedonais, ferrovias, rios, florestas, estabelecimentos comerciais, equipamentos públicos e muitos outros elementos.

Uma das suas grandes vantagens é o nível de detalhe disponível em determinadas regiões. Os dados podem ser utilizados em projetos de cartografia, aplicações, investigação, análise territorial e desenvolvimento de ferramentas baseadas em localização.

OpenStreetMap

HydroSHEDS: mapas globais de rios e bacias hidrográficas

Para quem trabalha com hidrologia, ambiente ou análise territorial, o HydroSHEDS é uma fonte particularmente relevante. Desenvolvido com o apoio do World Wide Fund for Nature (WWF), o projeto disponibiliza dados hidrográficos globais derivados de modelos digitais de elevação.

É possível encontrar informação sobre redes de drenagem, rios, bacias hidrográficas e sub-bacias, permitindo analisar como a água se movimenta pelo território.

Estes dados podem ser utilizados, por exemplo, em estudos de risco de cheias, gestão de recursos hídricos, conservação da natureza e planeamento ambiental.

⁠HydroSHEDS

GADM: limites administrativos de todo o mundo

O GADM é outra ferramenta muito útil para quem precisa de trabalhar com fronteiras e divisões administrativas. A plataforma disponibiliza dados geográficos de limites administrativos para praticamente todo o mundo, permitindo trabalhar com diferentes níveis territoriais.

Dependendo do país, podem estar disponíveis divisões como países, regiões, estados, províncias, distritos e municípios. Estes dados são particularmente úteis quando é necessário cruzar informação estatística ou económica com áreas geográficas.

Por exemplo, um investigador pode utilizar os limites administrativos para representar no mapa indicadores de população, rendimento, saúde, educação ou outros dados associados a determinado território.

⁠GADM

Copernicus e Sentinel: observar a Terra através de satélites

O programa europeu Copernicus é uma das iniciativas mais importantes do mundo na disponibilização de dados de observação da Terra.

Através da família de satélites Sentinel, o programa disponibiliza grandes volumes de imagens e outros dados utilizados para estudar a superfície terrestre e os oceanos.

O Sentinel 2, por exemplo, permite obter imagens multiespectrais da superfície terrestre com resolução que pode chegar aos 10 metros em determinadas bandas. Estes dados podem ser utilizados para analisar vegetação, agricultura, alterações no território, incêndios, expansão urbana e muitos outros fenómenos.

O acesso aos dados é gratuito, embora as condições de utilização possam variar consoante o produto e a plataforma utilizada.

⁠Copernicus

Quatro fontes, milhares de possibilidades

Estas quatro plataformas cobrem diferentes tipos de informação geográfica.

OpenStreetMap : este é particularmente útil para dados vetoriais e elementos físicos existentes no território;

: este é particularmente útil para dados vetoriais e elementos físicos existentes no território; HydroSHEDS : permite trabalhar com rios e bacias hidrográficas.

: permite trabalhar com rios e bacias hidrográficas. GADM : disponibiliza limites administrativos;

: disponibiliza limites administrativos; Copernicus: fornece dados de observação da Terra obtidos por satélite.

Em conjunto, estas fontes permitem construir projetos bastante complexos sem que seja necessário adquirir grandes bases de dados comerciais.

Para estudantes, investigadores, programadores e profissionais de SIG, são também uma excelente forma de começar a explorar o mundo da ciência de dados geográficos.