Hell Let Loose: Vietnam prepara o lançamento com novo trailer

Hell Let Loose: Vietnam prepara-se para o seu lançamento e foi recentemente revelado um novo trailer ao som de Ride of the Valkyries. Venham ver.

Depois de termos acompanhado as primeiras novidades de Hell Let Loose: Vietnam e a forma como a Expression Games pretende transportar a conhecida fórmula da série para o conflito vietnamita, chegou agora o momento de olhar para aquilo que nos espera já na próxima semana. A Team17 e a Expression Games revelaram o trailer oficial de lançamento do jogo, que chega a 13 de agosto ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Se há uma música capaz de resumir em poucos minutos a imagem que o cinema e a cultura popular criaram da Guerra do Vietname, a escolha não poderia ser mais óbvia. O novo trailer é acompanhado por uma interpretação de Ride of the Valkyries, de Richard Wagner, executada pela FAME'S Studio Orchestra. A composição, eternamente associada às imagens de helicópteros sobrevoando as selvas vietnamitas, acompanha uma sucessão de momentos que procuram mostrar a intensidade e a escala das batalhas de Hell Let Loose: Vietnam.

O resultado é particularmente eficaz porque os helicópteros não são apenas uma referência estética. São uma das grandes novidades introduzidas nesta nova versão da experiência Hell Let Loose.

Como já tínhamos referido anteriormente, a guerra no Vietname obrigou a Expression Games a repensar algumas das mecânicas que caracterizam a série. O terreno deixa de ser apenas o local onde decorre a batalha para assumir um papel determinante na forma como cada confronto é disputado. A densa vegetação, os rios, as montanhas e as zonas abertas criam um campo de batalha onde identificar o inimigo pode ser tão difícil como eliminá-lo.

No lançamento, Hell Let Loose: Vietnam contará com seis mapas de grande escala, concebidos para recriar diferentes ambientes e acontecimentos associados ao conflito. Cada mapa poderá ainda apresentar diferentes condições de terreno e meteorologia, contribuindo para que uma mesma localização possa proporcionar experiências bastante diferentes.

A escala continua, naturalmente, a ser uma das imagens de marca da série. As partidas colocam frente a frente duas equipas de 50 jogadores, mas a filosofia mantém-se inalterada: não há espaço para o típico jogador que pretende resolver tudo sozinho. A comunicação entre esquadrões, a coordenação dos movimentos e a capacidade de cumprir o papel atribuído a cada jogador serão fundamentais para conquistar e manter território. É precisamente neste aspeto que o cenário vietnamita poderá introduzir uma das maiores diferenças relativamente aos jogos anteriores.

Os helicópteros permitem às forças norte-americanas transportar rapidamente tropas para diferentes pontos do mapa, alterar a posição de uma unidade ou apoiar operações no terreno. O céu passa, assim, a ser mais uma dimensão do campo de batalha, acrescentando novas possibilidades estratégicas mas também novos riscos.

No solo, por outro lado, as forças do NVA e os Vietcongs terão ferramentas diferentes para contrariar essa vantagem. As redes de túneis constituem uma das características mais interessantes da nova experiência, permitindo criar posições subterrâneas e explorar a natureza particularmente complexa do terreno vietnamita.

A água terá igualmente um papel importante. As redes fluviais que atravessam os mapas podem ser utilizadas para movimentação e combate através de barcos patrulha fortemente armados. Na prática, isto significa que os jogadores terão de estar preparados para enfrentar ameaças vindas de praticamente qualquer direção. Uma posição segura na margem de um rio pode deixar de o ser rapidamente quando uma patrulha inimiga aparece no horizonte.

É esta combinação de elementos que pode tornar cada partida especialmente imprevisível. Um ataque pode começar com tropas transportadas por helicóptero, continuar através da selva e terminar num confronto junto a um rio, enquanto o inimigo utiliza túneis para aparecer atrás das linhas adversárias.

A autenticidade continua também a ser uma preocupação importante para a equipa de desenvolvimento. Armas, veículos e equipamentos procuram respeitar o contexto histórico do conflito, enquanto as diferentes capacidades disponibilizadas às duas forças pretendem criar uma experiência assimétrica sem abandonar a essência de Hell Let Loose.

Para aprofundar precisamente essa componente, a equipa revelou também Inside the Armoury, uma nova série dedicada ao armamento presente no jogo. Jonathan Ferguson, responsável pela coleção de armas de fogo e artilharia do Royal Armouries Museum, no Reino Unido, analisa alguns dos equipamentos que os jogadores poderão utilizar no campo de batalha.

A participação de Ferguson é particularmente interessante para quem aprecia a componente histórica dos jogos da série. Em vez de apresentar as armas apenas como elementos funcionais da jogabilidade, a iniciativa procura explicar a sua origem, funcionamento e utilização, ajudando a perceber melhor o contexto histórico que está por detrás do equipamento reproduzido no jogo.

Tudo isto acontece quando falta precisamente uma semana para o lançamento. Após vários meses de desenvolvimento e de uma campanha que tem procurado mostrar progressivamente as diferentes características da experiência, Hell Let Loose: Vietnam está finalmente preparado para colocar os jogadores no centro de uma das guerras mais complexas da história moderna.

O novo trailer acaba por funcionar como uma espécie de última chamada para o campo de batalha. As imagens mostram uma experiência que mantém a escala e o realismo pelos quais Hell Let Loose se tornou conhecido, mas que procura acrescentar uma nova dimensão através dos helicópteros, dos rios, dos barcos patrulha e das redes de túneis.

E há algo particularmente apropriado na utilização de Ride of the Valkyries para fechar esta campanha de apresentação. A música tornou-se uma das referências mais reconhecíveis da representação da Guerra do Vietname e está diretamente ligada à imagem dos helicópteros que se tornou um dos símbolos do conflito.

Em Hell Let Loose: Vietnam, contudo, esses helicópteros deixam de pertencer apenas ao imaginário cinematográfico. Serão ferramentas nas mãos dos próprios jogadores e poderão determinar o rumo de uma batalha.

A partir de 13 de agosto, será possível descobrir se esta nova abordagem consegue transportar a fórmula de Hell Let Loose para o Vietname sem perder aquilo que tornou a série tão apreciada pelos fãs dos shooters de guerra.

Uma coisa parece certa: quando os primeiros acordes de Wagner começarem a ouvir-se sobre a selva, será melhor estar preparado. No Vietname, o inimigo pode estar escondido no meio da vegetação, debaixo da terra, do outro lado do rio ou a aproximar-se pelo céu.

Hell Let Loose: Vietnam chega a 13 de agosto de 2026 ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.