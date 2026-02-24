PplWare Mobile

MEO e Vodafone vão creditar clientes afetados pelos serviços indisponíveis nas tempestades

· Internet 4 Comentários

Imagem: Paulo Cunha/Lusa, via Público

Neste artigo: , ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. ComentadorDeBancada says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 10:17

    A NOS, em principio, também o fará…já fui, no passado, afectado pelas tempestades em que uma antena ficou em baixo (ficando com rede muito fraca ou quase nula), eles enviaram nota de crédito referente ao periodo de queda…

    Basta enviarem um email ou, se possivel, contactar a linha de apoio para expor a situação/reclamação.

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      24 de Fevereiro de 2026 às 10:34

      É esse o pormenor que falta. As operadoras, só o fazem, se o cliente reclamar e podem pedir provas… uma parvoíce, mas é a legalidade.
      Com telemóveis vai ser bem mais complicado e, para aí, 1 em cada milhão, será reembolsado, pois, as operadoras, dizem que “Nenhuma torre falhou e estiveram operacionais 900 horas, sem acesso à rede eléctrica, para cobrir 105% do território nacional.”

      Responder
  2. Manuel da Rocha says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 10:31

    Atenção é que precisam de reclamar, com a operadora e apresentarem, alguma prova, em como não tiveram ligação fixa e/ou móvel, por mais de 72 horas (governo alterou de 48 horas para 72 horas de indisponibilidade, a partir de 1 de Janeiro, de 2025).
    Só depois disso, é que a operadora irá lançar, um crédito, na vossa conta. Se não reclamarem, operadora cobra 100% e podem até pagar 70 euros, extra, por chamadas perdidas, em roaming (há um problema, com as operadoras nacionais, em que se o vosso telemóvel, de hora a hora, consegue beep, de uma torre, automaticamente, passa a ser roaming, mesmo que nunca façam/recebam chamadas).
    Por isso, mal recebem, as facturas, de Janeiro/Fevereiro, contactem, a operadora. Se vos for exigida prova documental, vão à junta de freguesia e peça uma declaração em como não existiram comunicações, na vossa localidade, de dia XX a YY. Assim, as operadoras, terão de creditar todos os dias, em que não tiveram serviços.
    Não percam tempo pois, só há 30 dias, após voltarem a ter acesso, para reclamar (no caso de telemóveis pós-pagos, podem nem conseguir, crédito, pois a operadora vai dizer que, o vosso telemóvel ligou-se 1 vez, em data e que voltou a ser detectado 71 horas depois, na mesma antena a 3km de vocês (5G) ou 11km (4G)).

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube