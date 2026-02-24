MEO e Vodafone vão creditar clientes afetados pelos serviços indisponíveis nas tempestades

As operadoras MEO e Vodafone vão compensar os clientes, residentes nas zonas mais afetadas pelas tempestades das últimas semanas, devido aos dias em que estiveram sem quaisquer serviços, nomeadamente rede móvel e Internet.

Depois de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito, as operadoras forma contactadas pela agência Lusa.

Fonte oficial da Vodafone Portugal explicou que "devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone - que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin".

Contudo, "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura", segundo a mesma fonte.

Crédito refletir-se-á na fatura seguinte ao período de indisponibilidade

Entretanto, uma fonte oficial da MEO informou que irá creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades.

A mesma fonte acrescentou que "os clientes impactados irão receber um crédito automático correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, o qual será refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade", de acordo com a legislação em vigor.

A Lusa terá contactado, também, a NOS sobre o tema.