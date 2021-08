Copernicus EU: Incêndio de Castro Marim captado pelo Sentinel2

O programa Copernicus tem servido de apoio aos incêndios florestais em Portugal que são novamente notícia à escala mundial. O fogo que obrigou a retirar de casa 81 pessoas já foi dominado, mas as marcas ficam.

Os serviços de Gestão de Emergência do Copernicus EU estão a prestar apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no combate ao incêndio no Algarve.

Programa Copernicus adquire imagens óticas em alta resolução espacial

A informação atualizada a partir de imagens de satélite é uma ajuda essencial no combate aos fogos florestais. Os serviços de emergência CopernicusEMS foram ativados para apoiar a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no combate ao fogo que chegou a ter um perímetro de 43km, afetando uma área de 9000 ha.

No Facebook foi partilhada uma imagem de satélite que mostra claramente a área afetada pelo incêndio.

No Twitter foi também partilhada informação sobre o grande incêndio de Castro Marim.

Segundo informações recentes da ANEPC, o incêndio encontra-se numa fase de CONCLUSÃO. Meios continuam no terreno para fazer face a qualquer reacendimento.

Sentinel-2 é uma missão de observação da Terra do Programa Copernicus que adquire sistematicamente imagens óticas em alta resolução espacial sobre a terra e as águas costeiras. Os incêndios florestais constantemente registados pelos satélites ameaçam os ecossistemas e podem comprometer severamente a ecologia do planeta.

O programa Copernicus consiste num conjunto complexo de sistemas que monitorizam e obtêm dados de múltiplas fontes: satélites de observação da Terra e sensores in situ, como estações terrestres, sensores aéreos e marítimos. O programa Copernicus processa esses dados e fornece aos utilizadores e entidades informações atualizadas através de um conjunto de serviços relacionados a questões ambientais e de segurança.