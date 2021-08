T-Mobile: ataque resultou em roubo de dados de 47,8 milhões de registos

A T-Mobile confirmou ter sido vítima de um roubo por parte de um hacker, onde foram obtidos 47,8 milhões de registos de clientes ou potenciais clientes, além de dados de mais de 850 mil clientes de serviços pré-pagos.

Esta informação já havia sido avançada anteriormente, onde se falava num roubo de mais de 100 milhões de dados dos clientes. Apesar desta discrepância na informação, a verdade é que a empresa nos últimos anos tem sido bastante castigada por este tipo de ataques.

A T-Mobile assumiu ter em curso uma investigação relativa a um ciberataque aos seus sistemas que expôs dados pessoais de mais de 7,8 milhões de pessoas, clientes da empresa.

T-Mobile só reconhece o ataque depois do hacker divulgar informação num fórum online

O ataque foi reivindicado a semana passada num fórum, onde um hacker alegava ter na sua posse mais de 100 milhões de dados roubados à empresa de comunicações.

No entanto, a T-Mobile refere que se tratam de 47,8 milhões de registos de clientes e de potenciais clientes e dados de 850 mil clientes de serviços pré-pagos.

No conteúdo usurpado estão incluídos nomes, apelidos, datas de nascimento, números de segurança social e informações relacionada até com as cartas de condução. Por outro lado, há a indicação de que não foram roubadas informações financeiras dos clientes.

A T-Mobile disse ainda em comunicado que a porta de acesso a estes dados já estaria identificada e que terão sido desde logo tomadas medidas de segurança adicionais.

Segundo a imprensa internacional, a T-Mobile já avançou que iria entrar em contacto com todas as pessoas afetadas. Falamos não só de clientes, mas de pessoas que terão tido algum contacto com a empresa nalgum processo de negociação.