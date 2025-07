Netflix com lucro acima do esperado! Receita também cresceu 16% no 2.º trimestre

A Netflix teve mais um trimestre excelente e registou lucros acima do esperado. Do que a empresa revelou, a receita cresceu também esteve ao mesmo nível e cresceu 16% durante o segundo trimestre de 2025. Estes valores contrariam e até superam o que os analistas tinham previsto para este trimestre.

Lucro acima do esperado e receita também cresceu

A gigante do streaming obteve 11,1 mil milhões de dólares em receitas e 3,1 mil milhões de dólares em lucro líquido no segundo trimestre. Com isto conseguiu superar as previsões de Wall Street. A Netflix afirmou ainda, no seu relatório, que os seus subscritores assistiram a mais de 95 mil milhões de horas no primeiro semestre de 2025, um aumento de 1% relativamente ao ano anterior.

Os principais sucessos do segundo trimestre incluíram novas temporadas de séries como “Ginny & Georgia” e “Round 10”, bem como novas séries como “Sirens” e “The Four Seasons”, bem como filmes como “Straw”, de Tyler Perry, e “Nonnas”, protagonizado por Vince Vaughn. O filme de animação da empresa, “KPop Demon Hunters”, gerou 80 milhões de visualizações e tornou-se um dos mais populares nesta categoria.

A gigante do streaming também está em alta nas nomeações para os Emmys desta semana, acumulando 120 em 44 títulos diferentes. O drama britânico “Adolescence” recebeu 13 nomeações, incluindo melhor minissérie ou antologia. A Netflix só foi ultrapassada pela HBO Max, que recebeu 142 nomeações.

Netflix vai trazer mais novidades ao streaming

Ainda este ano, a empresa vai lançar algumas novidades importantes para os espetadores. Falamos da última temporada de “Stranger Things”, uma nova temporada de “Wednesday” e filmes como “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, “A Casa da Dinamite”, de Kathryn Bigelow, e uma sequela de “Happy Gilmore”, de Adam Sandler.

A audiência geral da Netflix aumentou em junho, de acordo com a Nielsen. A quota da Netflix no uso total da TV totalizou 8,3%. Este é um aumento de quase 1% desde maio, mas ainda assim inferior à do YouTube, que representou 12,8% de toda a audiência.

Os resultados da Netflix, próximos do início da época de balanço, são frequentemente vistos como o prenúncio de outros resultados corporativos. A empresa afirmou na sua carta aos acionistas que estava a elevar a sua projeção de receitas para o ano inteiro com base no “crescimento saudável de subscritores e nas vendas de anúncios”.