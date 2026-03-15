E se o seu patrão pudesse medir a sua simpatia? Burger King testa headset com IA que poderá

O Burger King estará a testar um headset com Inteligência Artificial (IA) capaz de ditar receitas, avisar os gestores quando os inventários estiverem em baixo e até acompanhar o grau de simpatia dos funcionários com os clientes.

No final de fevereiro, a Restaurant Brands International, proprietária do Burger King, da Popeyes e de outras marcas, partilhou que está a testar um headset com tecnologia da OpenAI em 500 restaurantes, nos Estados Unidos.

Segundo a Associated Press, o sistema recolhe dados sobre as operações do restaurante e partilha-os através da Patty, uma voz que fala com os funcionários através dos seus auscultadores.

Se a máquina de bebidas estiver com pouca bebida, a Patty avisará o gerente da loja. Se um cliente usar um código QR para comunicar que a casa de banho está suja, o gerente será alertado.

Além desses avisos, os funcionários podem perguntar à Patty como preparar vários itens do menu ou pedir que remova itens dos menus digitais caso os ingredientes tenham acabado.

Conheça a Patty!

Segundo o Burger King, a empresa está a explorar o uso da Patty como forma de melhorar o atendimento ao cliente: o sistema consegue detetar quando os funcionários dizem palavras-chave como "bem-vindo", "por favor" e "obrigado", partilhando essa informação com os gestores.

A cadeia de restaurantes procura usar o headset de IA como uma ferramenta de orientação e formação, não como um sistema de vigilância de funcionários individuais, conforme explicou à Associated Press.

Não se trata de avaliar indivíduos nem de impor guiões. Trata-se de reforçar uma ótima hospitalidade e dar aos gestores informações úteis em tempo real para que possam reconhecer melhor as suas equipas.

Disse o Burger King, num comunicado, no qual explicou que as palavras-chave são "um de muitos sinais para ajudar os gestores a compreender os padrões de serviço".

A Patty integra uma plataforma maior, o BK Assistant, baseada numa aplicação, que estará disponível em todos os restaurantes dos Estados Unidos ainda este ano. Não é claro se chegará a outros mercados, nomeadamente a Portugal.

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