A Amazon está a introduzir mudanças significativas na forma como os utilizadores da sua plataforma de streaming consomem os conteúdos: o streaming com alta qualidade no Prime Video será exclusivo do novo plano Ultra.

A partir de 10 de abril de 2026, a subscrição livre de publicidade da plataforma de streaming da Amazon passará a chamar-se Prime Video Ultra, com um preço mensal de 4,99 dólares.

Segundo um anúncio oficial da empresa, a nova subscrição Ultra oferecerá funcionalidades melhoradas, incluindo até cinco transmissões em simultâneo, anteriormente três, até 100 downloads, anteriormente 25, e acesso exclusivo a streaming em 4K/UHD.

Diferentes opções de streaming, custos e características?

Dolby Vision no Prime Video

Conforme o comunicado, "oferecer streaming sem anúncios com funcionalidades premium exige um investimento significativo, e esta estrutura está alinhada com outros grandes serviços de streaming, ao mesmo tempo que garante aos clientes flexibilidade para escolher como querem ver conteúdos".

A Amazon assegura que os membros Prime continuarão a usufruir do benefício principal do Prime Video, incluindo HD/HDR e, agora, Dolby Vision, sem qualquer custo adicional com a sua subscrição Prime.

Para já, o plano Ultra está disponível apenas nos Estados Unidos, mas a Amazon deverá expandi-lo globalmente.