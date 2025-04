A IA tem sido apresentada como uma ferramenta que vai mudar a forma como nos ligamos à tecnologia, sempre com uma vertente positiva presente. Claro que os agentes mal-intencionados podem explorar estas propostas e criar ataques. Isso foi agora visto, com um passaporte falso gerado pelo ChatGPT a enganar controlos de segurança, abrindo a porta a novos tipos de ataques maliciosos.

Um passaporte falso gerado pelo ChatGPT

Um utilizador do LinkedIn demonstrou como um passaporte falsificado, gerado através do ChatGPT-4o, passou com sucesso por um processo de verificação de identidade digital. A experiência gerou um intenso debate entre os profissionais de cibersegurança e lançou sérias dúvidas sobre a fiabilidade contínua dos protocolos tradicionais de "Conheça o Seu Cliente" (KYC).

O empreendedor tecnológico e investidor de risco Borys Musielak criou o passaporte falsificado em poucos minutos e partilhou o resultado no seu perfil de LinkedIn. O documento gerado era tão convincentemente e realista que veio mostrar como os sistemas de verificação de identidade estão vulneráveis a ataques gerados por IA generativa.

Conseguiu enganar controlos de segurança

Normalmente, as falsificações geradas por IA são facilmente detetadas devido a inconsistências de formatação, baixa fidelidade tipográfica ou erros na zona legível por máquina. No entanto, a falsificação de Musielak parecia quase indistinguível de um passaporte legítimo. Os observadores notaram que o processo de falsificação de documentos se tornou significativamente mais rápido e acessível.

Embora o passaporte fabricado provavelmente não resistisse a uma análise devido à ausência de um chip, provou ser suficiente para contornar os procedimentos KYC mais básicos. Plataformas como a Revolut ou a Binance, que dependem exclusivamente de envios de documentos de identidade com fotografia e selfies de utilizadores, podem agora estar especialmente vulneráveis a ataques através da tecnologia deepfake.

Novos perigos que a IA consegue trazer

Musielak enfatizou o risco crescente do roubo de identidade para fins de pedidos de crédito fraudulentos ou criação de contas fictícias. A escalabilidade possibilitada pela IA generativa permite que agentes mal-intencionados realizem ataques abrangentes a bancos, criptomoedas e outras infraestruturas financeiras.

Curiosamente, apenas 16 horas após a publicação inicial de Musielak, as tentativas de replicar a experiência falharam. O ChatGPT recusou-se a gerar um passaporte falso, alegando protocolos de segurança e restrições à criação de documentos falsificados.<