Sistema anti-roubo do Android é sensível demais e gera muitos alarmes falsos

A Google trouxe com o Android 15 uma nova funcionalidade dedicada a garantir a segurança física dos utilizadores. Com os sensores presentes, consegue detetar se um smartphone é roubado e de forma automática bloqueia-o. Ainda que seja muito útil, está a ter comportamentos estranhos por ser demasiado sensível e assim gerar muitos alarmes falsos.

Sistema anti-roubo do Android é sensível demais

Parece que a funcionalidade anti-roubo em smartphones Android não está a funcionar corretamente ultimamente. Os utilizadores estão a queixar-se de que os seus dispositivos estão a ser bloqueados sem serem roubados, algo que não seria esperado.

Uma das mais recentes funcionalidades adicionadas ao sistema operativo Android permite prevenir ou combater o roubo nos smartphones Android. A sua utilidade é grande e por isso tem sido amplamente aplaudida pela comunidade de utilizadores deste sistema operativo da Google.

Por exemplo, a funcionalidade de bloqueio de deteção de roubo estreou no Android 15 e era uma funcionalidade muito interessante. Bloqueia o smartphone caso entenda que este arrancado da mão. No entanto, como se pode ler várias redes sociais e até no Reddit, parece que a Google aumentou demasiado a sensibilidade do bloqueio de deteção de roubo, e os dispositivos nas mãos do utilizador estão a bloquear.

Comportamento gera muitos alarmes falsos

Como se sabe, esta funcionalidade utiliza inteligência artificial e outros parâmetros, como o acelerómetro, para detetar se um telefone é arrancado à força da mão do utilizador. Além disso, se alguém rouba o dispositivo, geralmente foge a alta velocidade, pelo que o sistema também deteta isso e bloqueia.

Mas, como muitos utilizadores salientaram recentemente, várias pessoas que o utilizam normalmente estão a ter os seus telefones bloqueados. Por exemplo, um dos utilizadores afetados teve o telemóvel bloqueado enquanto estava sentado no autocarro.

Outro utilizador teve o smartphone Android bloqueado a meio de uma corrida, enquanto atravessava a rua. Este bloqueio de deteção de roubo depende principalmente do acelerómetro do telefone para detetar movimentos repentinos e mudanças de direção, o que pode explicar estes alarmes falsos recentes. A Google deverá mudar este comportamento muito em breve.