Não tenha mais uma despesa! Atenção aos radares de velocidade (locais)
Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em março de 2026. Saiba os locais, datas e horas.
Radares da PSP: março de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Aveiro
- 23-mar · 09h00–12h00 · R. Fundões – São João da Madeira
- 24-mar · 08h00–12h00 · Avenida da Europa – Aveiro
- 24-mar · 09h00–12h00 · R. Circunvalação – Santa Maria da Feira
- 25-mar · 09h00–12h00 · Avenida 32 – Espinho
Beja
- 26-mar · 09h00–12h00 · Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
Braga
- 27-mar · 18h00–20h00 · Av. Miguel Torga – Braga
Bragança
- 30-mar · 08h00–13h00 · Rua de Vinhais – Bragança
Coimbra
- 31-mar · 09h30–12h30 · IC2 N/S
Évora
- 26-mar · 14h30–16h30 · Bairro da Comenda – Estrada Redondo
- 27-mar · 10h00–12h30 · Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz
Faro
- 24-mar · 09h00–12h00 · Avenida São Lourenço da Barrosa
- 25-mar · 09h00–12h00 · Avenida Dr.º Gordinho Moreira
Guarda
- 23-mar · 09h00–13h00 · Via da Cintura Externa – Guarda
- 24-mar · 09h00–13h00 · Via da Cintura Externa – Guarda
Leiria
- 23-mar · 09h00–12h00 · EN 114-1 – Caldas da Rainha
- 26-mar · 09h00–12h00 · Av. Monsenhor M. Bastos R. de Sousa – Peniche
Lisboa
- 26-mar · 09h00–16h00 · Estrada dos Salgados – Amadora
- 27-mar · 14h00–17h00 · Avenida da Índia – Lisboa
Madeira
- 27-mar · 08h30–10h30 · VR1 – Caniço
Portalegre
- 24-mar · 08h00–11h00 · Avenida de Badajoz – Portalegre
- 25-mar · 09h00–11h00 · EN 373 – Elvas
Porto
- 25-mar · 13h00–20h00 · Av. Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos
- 27-mar · 13h00–20h00 · Avenida D. João II – O. Douro, VN Gaia
- 30-mar · 08h00–16h00 · Av. D. João I – Águas Santas, Maia
Santarém
- 23-mar · 08h30–12h30 · R. Maria de Lurdes Infante da Câmara
- 25-mar · 08h00–12h00 · Av. de Aljubarrota – Abrantes
- 25-mar · 09h00–12h00 · Rua Escola de Regentes Agrícolas
Vila Real
- 25-mar · 14h00–17h30 · Av. do Tâmega – Chaves
- 26-mar · 08h00–10h00 · Rua Gaspar Sameiro – Vila Real
Viana do Castelo
- 25-mar · 10h00–12h00 · Avenida Paulo VI – Darque
Viseu
- 24-mar · 08h00–11h00 · Avenida Dom Egas Moniz – Lamego
Açores
- 25-mar · 08h00–16h00 · ER 1-1 – Terreiro das Covas, Angra
- 27-mar · 08h00–16h00 · ER 1-1 – Grota do Vale, Angra
- 30-mar · 08h00–12h00 · ER 1 – Castelo Branco, Horta (Faial)