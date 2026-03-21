Não tenha mais uma despesa! Atenção aos radares de velocidade (locais)

Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em março de 2026. Saiba os locais, datas e horas.

Radares da PSP: março de 2026

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Aveiro

23-mar · 09h00–12h00 · R. Fundões – São João da Madeira

24-mar · 08h00–12h00 · Avenida da Europa – Aveiro

24-mar · 09h00–12h00 · R. Circunvalação – Santa Maria da Feira

25-mar · 09h00–12h00 · Avenida 32 – Espinho

Beja

26-mar · 09h00–12h00 · Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

Braga

27-mar · 18h00–20h00 · Av. Miguel Torga – Braga

Bragança

30-mar · 08h00–13h00 · Rua de Vinhais – Bragança

Coimbra

31-mar · 09h30–12h30 · IC2 N/S

Évora

26-mar · 14h30–16h30 · Bairro da Comenda – Estrada Redondo

27-mar · 10h00–12h30 · Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz

Faro

24-mar · 09h00–12h00 · Avenida São Lourenço da Barrosa

25-mar · 09h00–12h00 · Avenida Dr.º Gordinho Moreira

Guarda

23-mar · 09h00–13h00 · Via da Cintura Externa – Guarda

24-mar · 09h00–13h00 · Via da Cintura Externa – Guarda

Leiria

23-mar · 09h00–12h00 · EN 114-1 – Caldas da Rainha

26-mar · 09h00–12h00 · Av. Monsenhor M. Bastos R. de Sousa – Peniche

Lisboa

26-mar · 09h00–16h00 · Estrada dos Salgados – Amadora

27-mar · 14h00–17h00 · Avenida da Índia – Lisboa

Madeira

27-mar · 08h30–10h30 · VR1 – Caniço

Portalegre

24-mar · 08h00–11h00 · Avenida de Badajoz – Portalegre

25-mar · 09h00–11h00 · EN 373 – Elvas

Porto

25-mar · 13h00–20h00 · Av. Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos

27-mar · 13h00–20h00 · Avenida D. João II – O. Douro, VN Gaia

30-mar · 08h00–16h00 · Av. D. João I – Águas Santas, Maia

Santarém

23-mar · 08h30–12h30 · R. Maria de Lurdes Infante da Câmara

25-mar · 08h00–12h00 · Av. de Aljubarrota – Abrantes

25-mar · 09h00–12h00 · Rua Escola de Regentes Agrícolas

Vila Real

25-mar · 14h00–17h30 · Av. do Tâmega – Chaves

26-mar · 08h00–10h00 · Rua Gaspar Sameiro – Vila Real

Viana do Castelo

25-mar · 10h00–12h00 · Avenida Paulo VI – Darque

Viseu

24-mar · 08h00–11h00 · Avenida Dom Egas Moniz – Lamego

Açores