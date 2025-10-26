Entregar cargas da órbita para a Terra em menos de uma hora, com uma rede de naves Arc

Esta semana, a empresa californiana Inversion revelou o Arc, um veículo concebido para servir como armazém orbital e sistema de entrega super-rápido, entregando carga em qualquer lugar da Terra em menos de uma hora.

Uma nova nave espacial privada pretende ajudar as forças armadas dos Estados Unidos a levar suprimentos essenciais para onde são necessários, e rapidamente.

A proposta foi apresentada pela Inversion e diz respeito a uma nave espacial, de nome Arc, que deverá servir de armazém orbital e entregar, em menus de uma hora, em qualquer lugar da Terra, a carga que for necessária.

O espaço como novo domínio logístico

Com um alcance cruzado massivo para cobrir grandes distâncias durante a reentrada e alta manobrabilidade em todas as fases do voo, o Arc oferece uma capacidade de transporte que nunca existiu antes

Disse o cofundador e diretor-executivo da Inversion, Justin Fiaschetti, num comunicado, revelando que a empresa vê "um futuro em que milhares de naves espaciais Arc formam uma rede logística que proporciona alcance transformador, resiliência e dissuasão para os Estados Unidos e os seus aliados".

O Arc é uma nave espacial reutilizável e autónoma, com 2,4 metros de comprimento e 1,2 metros de largura.

Segundo o website da empresa, o veículo, projetado para fazer aterragens precisas com ajuda de para-quedas quando regressa à Terra, deverá desbloquear "o espaço como um novo domínio logístico, oferecendo velocidade e acesso global sem precedentes".

Além da finalidade de entrega de cargas, o Arc é capaz de manobrar a mais de 20 vezes a velocidade do som, pelo que poderá servir como um banco de testes para tecnologias hipersónicas, segundo a empresa.

Primeira missão do Arc poderá ser já em 2026

Apesar de o Arc ainda não se ter estreado no espaço, um dos seus antecessores, que demonstrou a tecnologia, já foi: um veículo chamado Ray alcançou a órbita à boleia da missão espacial Transporter 12 da SpaceX, em janeiro deste ano.

O Ray não reentrou na atmosfera da Terra como planeado devido a um problema de propulsão. Contudo, a Inversion declarou a missão um sucesso, afirmando que o veículo conseguiu validar uma série de tecnologias importantes em órbita.

Este sucesso declarado abriu o caminho para o Arc, que deverá estar pronto, em breve, se os planos correrem como planeado.

Já construímos uma unidade de desenvolvimento de fabrico em escala real da estrutura primária, concluímos o nosso primeiro perfil de missão e realizámos dezenas de testes de queda para ajustar aterragens precisas. Concluímos a modelação aerodinâmica avançada, o projeto detalhado dos componentes e estabelecemos uma parceria com a NASA num sistema de proteção térmica de última geração projetado para os ambientes de reentrada mais extremos.

Com cada marco a "aproximar o Arc da maturidade de voo, e o ritmo do progresso só está a acelerar", a equipa está dentro do prazo para realizar a primeira missão do Arc, em 2026", segundo Austin Briggs, cofundador e diretor técnico da Inversion, no mesmo comunicado.