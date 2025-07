GNR e PSP registam 375 acidentes por dia com motos

Com o bom tempo e calor, o uso de motos como veículo é mais frequente. No entanto, o número de acidentes também aumenta. A GNR e a PSP registam 375 acidentes por dia com motos. Sim, leu bem, por dia!

Entre 8 e 14 de julho de 2025, durante a campanha de segurança rodoviária “2 Rodas: Agarre-se à Vida”, a GNR e a PSP, em parceria com a ANSR, registaram 375 acidentes com motos por dia. No total, ocorre ram 2 631 acidentes, dos quais resultaram 13 vítimas mortais, 51 feridos graves e 909 feridos leves.

Face a 2024, houve uma redução de 227 acidentes comparado ao mesmo período do ano anterior. A mortalidade diminuiu em 4 mortes e feridos graves em 9, mas houve um ligeiro aumento de 22 feridos leves.

No âmbito da campanha, foram fiscalizados 5 662 253 veículos (radar e presença policial). Detetaram-se-se 23 345 infrações, sendo 22 870 em território continental e 475 nos Açores e Madeira.

Esses dados revelam que, apesar de alguma melhoria em relação a 2024, a sinistralidade com motos continua muito elevada