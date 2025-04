Dica: Quer partilhar um comando no Gemini? Veja como é simples no Android

O Gemini da Google é a IA que muitos estão a usar e a tornar um assistente com capacidades extra. A sua presença está cada vez mais disseminada e será um breve o padrão em todos os sistemas e apps da Google. Algo que os utilizadores do Gemini podem fazer é partilhar as suas pesquisas e os seus comandos. Descubra como o pode fazer e gerir.

Partilhar um comando IA no Gemini

Mais que um assistente, o Gemini permite gerar informação e até controlar o Android. Basta ter uma prompt bem construída e esta IA ajudará o utilizador. Como muitos querem partilhar o que criam, a Google oferece a possibilidade de partilhar todas as conversas e respostas com a Gemini, bem como qualquer pesquisa ou comando. Algo interessante é que a conversa pode ser continuada por quem recebe a partilha.

Para o fazer, basta interagir com a Gemini e descer até ao final da resposta. Aqui terá um conjunto de opções, entre elas a de partilhar. Bastará tocar no ícone certo e será crido um link público. Importa recordar que se o utilizador carregar uma imagem para uma conversa, esta ficará visível para quem aceder a essa partilha.

No passo seguinte, o utilizador terá acesso às suas opções de partilha. Estas vão ter um link direto, que pode ser copiado, a lista dos contactos mais frequêntes e a lista das apps mais usadas. Só precisa de escolher como ou com quem quer fazer a partilha. Nem todas as pesquisas no Gemini podem ser partilhadas se qualquer parte da resposta ou do chat tiver sido gerada com o Google Workspace.

Gerir os links criados no Android

Ao mesmo tempo, os utilizadores podem gerir as partilhar que fizeram com outros contactos. Esta gestão permite que possam ser eliminadas pesquisas que tenham sido realizadas e que estejam acessíveis a todos. É uma forma de controlar o que está público e de que forma acontece.

Eliminar estas partilhas é simples dentro de um smartphone Android. Tudo começa por abrir a app Gemini e abrir o menu associado ao utilizador. Bastará tocar na sua do perfil ou inicial e, em seguida, escolher a opção Definições no menu. Em seguida, o utilizador vai ter acesso aos seus links públicos. A lista será mostrada e bastará tocar no ícone do caixote do lixo.

A Google destaca que ao eliminar um destes links do Gemini qualquer pessoa que tente aceder ao link recebe uma mensagem a indicar que o chat já não existe. Também, e por predefinição, os links públicos são eliminados 6 meses após terem sido criados