Samsung acaba com o suporte à S Pen no novo Galaxy Z Fold 7. Mas então…

A S Pen tem tido o seu sucesso medido aos palmos. Pelo menos são as indicações e os sinais, que a própria Samsung tem dado. Mesmo com campanhas fortes, outras de utilidade questionável, como o gozar com a Apple, os anos vão passando e a marca vai deixando cair alguns dos seus "trunfos" de outrora.

Esqueça a S Pen quando utilizar o Samsung Galaxy Z Fold 7

O que a Samsung dá, a Samsung tira. A questão é saber o que motivou uma mudança tão drástica. A Samsung nunca mencionou a caneta em nenhuma das suas apresentações ou materiais de marketing associados ao lançamento do Fold 7, confirmando a omissão com esta declaração:

Embora a S Pen continue a ser uma parte valiosa da linha Galaxy, a nossa prioridade com esta última iteração destes produtos foi proporcionar a experiência mais leve e mais fina da série Galaxy Z, uma vez que a experiência de utilizador mais importante para esta geração foi maximizar a portabilidade.

Isto alude ao facto de o Fold 7 perder uma boa parte da sua espessura para atingir uns impressionantes 8,9 milímetros quando dobrado (exceto o grande módulo da câmara que fica de fora).

O que não é claro é a razão pela qual isso impede uma funcionalidade mínima da caneta. É estranho que, apesar de um ecrã AMOLED de 8 polegadas maior desta vez, não haja forma de escrever nele com um acessório que a Samsung tem vindo a promover desde o primeiro Galaxy Note em 2012.

Embora a Samsung nunca tenha incluído a caneta em nenhum modelo Fold no passado, ela sempre enfatizou a compatibilidade, começando com o Fold 3. A S Pen Fold Edition era uma opção mais passiva, permitindo-lhe fazer o básico, enquanto a maior S Pen Pro tinha todas as capacidades Bluetooth.

A capa Slim S Pen para o Fold 5 e 6 era uma espécie de híbrido, pequeno, fino e com a capacidade de o utilizar como um obturador remoto para fotografias e vídeo.

O que a Samsung dá, a Samsung tira

A Samsung já passou por isto antes. Em 2015, com a série Galaxy S6, a Samsung retirou a resistência à água e a ranhura para microSD devido ao foco em ecrãs curvos e corpos mais finos.

A reação negativa que se seguiu forçou a empresa a restabelecer ambas as funcionalidades na série S7, com ecrãs curvos e corpos finos intactos.

Não foi há muito tempo que a Samsung apresentou a linha Z Fold como uma “potência de produtividade semelhante à do Note”, chegando mesmo a considerá-la uma ferramenta digna de edição de fotografias e de funcionalidades orientadas para a IA, como o Circle to Search e o Generative Edit.

Para reforçar ainda mais a ideia, a S Pen só funcionou no ecrã maior (e não no ecrã de capa mais pequeno) precisamente por esta razão. Um ecrã maior para criar, em qualquer lado e em qualquer lugar. Afinal de contas, os telemóveis vão para onde nós vamos.

Vale a pena notar que o ecrã principal do Fold 7 utiliza os mesmos materiais que os modelos anteriores, não havendo qualquer razão técnica para que a introdução de dados com a caneta no ecrã seja posta em causa.

Em vez de câmaras de topo de gama, que a linha Fold nunca teve, a ideia era que os utilizadores criassem conteúdos através da sua própria arte, por isso, a empresa cortejou ilustradores, pintores e desenhadores para fazerem a sua magia.

A edição de fotos era uma peça auxiliar, enquanto o Galaxy AI push apenas aumentou isso ainda mais, fornecendo outra base para trabalhar.

Dito isto, esta é uma jogada confusa. O Fold 7 já é caro, começa nos 2.169 €. Pode não ser popular pedir mais 50 ou 100 euros para vender uma caneta, mas sempre foi uma escolha opcional de qualquer maneira. Tirá-la parece punitivo e obscuro. E então por que razão gozaram com a Apple?

Conclusão... a S Pen não tem interesse?

No início deste ano, a Samsung removeu as funcionalidades Bluetooth para a S Pen no Galaxy S25 Ultra, afirmando que apenas 1% dos utilizadores dos modelos Ultra anteriores utilizavam realmente essas funcionalidades. Assim, não há mais obturador remoto com a câmara, entre outras coisas. Quais são as hipóteses de estas funcionalidades voltarem em 2026?

Será um caso semelhante? Os dispositivos Fold dificilmente vendem em qualquer lugar perto do volume dos aparelhos mais convencionais da Samsung (como o S25 Ultra), portanto, uma pequena percentagem de um grupo menor de consumidores que compram a caneta como um acessório separado pode ser um fator.

As vendas da S Pen para os modelos Fold foram más ou diminuíram? A Samsung não diz, mas se a entrada da caneta regressar num Fold 8 muito fino, saberemos até que ponto a portabilidade e as vendas foram realmente importantes.