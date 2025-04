A Xiaomi já confirmou! Estes vão ser os primeiros smartphones a receber o Android 16

Tal como a Google desenvolve o Android 16, também os seus parceiros parecem estar a começar a olhar para este novo sistema operativo. A Xiaomi é uma dessas marcas, que prepara já o HyperOS 3, baseado no novo sistema. Uma informação recente vem mostrar quais vão ser os smartphones Xiaomi a receber primeiro o Android 16 e a lista é longa.

Primeiros a receber o Android 16

É certo que ainda faltam alguns meses para vermos as primeiras versões do HyperOS baseadas no Android 16, mas a marca confirmou quais os primeiros smartphones a poder recebê-lo. Isto acontece porque já está a testar esta atualização em todos eles. Como sabem, esta nova versão chegará sob o nome HyperOS 3 ainda este ano, faltando ainda algum tempo para se materializar.

No total, a Xiaomi testa a atualização do HyperOS em 22 dispositivos do seu catálogo atual. Claro que mais dispositivos serão adicionados a esta lista mais tarde, à medida que a equipa de desenvolvimento trabalha neles. Pensa-se que esta versão chegará quando forem apresentados o Xiaomi 16. Considerando o padrão que têm tido ultimamente com atualizações, poderá até ser antecipado.

Lista da Xiaomi para o HyperOS 3

A lista completa dos 22 dispositivos que já foram confirmados para receber a atualização para o HyperOS 3 pode ser vista abaixo. Esta lista será expandida mais tarde, mas por enquanto, a lista existente é a seguinte.

Série Xiaomi 15 : Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra.

: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra. Série Xiaomi 14 : Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro.

: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro. Série Xiaomi 13T : Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro.

: Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro. Série Redmi Note 14 : Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro+ 5G.

: Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro+ 5G. Série Redmi Note 13 : Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G.

: Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G. Tablets Xiaomi : Xiaomi Mi Pad Pro, Xiaomi Mi Pad Pro 5G, Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad SE 8.7 4G.

: Xiaomi Mi Pad Pro, Xiaomi Mi Pad Pro 5G, Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad SE 8.7 4G. Outros modelos: Redmi 14C, Redmi 13.

Muitas novidades para estes smartphones

As melhorias do Android 16 nos dispositivos Xiaomi vão além das otimizações de segurança clássicas. Entre as novas funcionalidades mais notáveis ​​estão as notificações dinâmicas. Estas permitirão interagir diretamente a partir do ecrã de bloqueio, codecs otimizados que melhorarão significativamente a qualidade da imagem das fotografias e uma gestão de energia ainda mais eficiente.

Também há rumores de que a Xiaomi trabalha numa interface de utilizador reformulada, criada para se integrar perfeitamente no HyperOS. É esperado que esta seja focada em oferecer novas capacidades de IA para que os utilizadores poderem tirar o máximo partido das capacidades dos seus dispositivos.