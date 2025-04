A sua LG Smart TV vai perder uma das funcionalidades inteligentes em breve

Muitas televisões LG modernas permitem-lhe falar com a Alexa ou com o Google Assistant através do comando de voz – até poderá ter um atalho dedicado no próprio comando. No entanto, algumas televisões LG vão perder essa integração com o Google.

LG vai remover o Google Assistant das suas televisões

Durante esta semana, vários utilizadores de TVs LG (incluindo no Reddit) começaram a ver avisos de que o Google Assistant deixará de funcionar a partir de 1 de maio de 2025.

Ou seja, deixará de ser possível usar o assistente da Google para pesquisas ou outras interações com a televisão. O aviso esclarece que a funcionalidade de voz, no geral, não será removida – apenas o suporte ao Google Assistant:

Fim do Serviço Google Assistant O Google Assistant deixará de estar disponível neste dispositivo a partir de 1 de maio de 2025. O serviço de reconhecimento de voz, através do botão de microfone no comando, continuará disponível.

O assistente da própria LG, acessível pelo botão de microfone no comando, continuará a permitir pesquisar conteúdos, ajustar definições e executar tarefas básicas com comandos de voz. No entanto, quem se habituou a usar o Google Assistant poderá sentir falta das suas funcionalidades mais avançadas.

É um lembrete de que as funções inteligentes das televisões podem mudar a qualquer momento, consoante as decisões dos fabricantes – e a sua funcionalidade favorita pode ser a próxima a desaparecer.

Neste momento, o suporte à Alexa nas televisões LG não será afetado. No início de 2025, a LG anunciou que os modelos OLED de 2025 incluirão o Microsoft Copilot, embora não esteja claro se este substituirá o Google Assistant nos modelos antigos.

Gemini é o novo foco da Google

Apesar de repentino, este passo não é surpreendente. A Google tem vindo a apostar no Gemini, e o Google Assistant tem sido gradualmente descontinuado. Aliás, muitas das suas funcionalidades estão já a ser retiradas antes do encerramento previsto para o final de 2025.

Felizmente, a integração entre a aplicação Google Home e a plataforma LG ThinQ vai manter-se. Ainda poderá controlar a sua televisão LG (e outros eletrodomésticos) através da app. O que será retirado, para já, é apenas a capacidade de falar com o Google Assistant diretamente na TV.

Nos próximos meses, é possível que a LG substitua o Google Assistant pelo Gemini, seguindo a tendência da Google. No entanto, essa substituição poderá ficar limitada aos modelos mais recentes, como forma de incentivar os utilizadores a atualizarem os seus dispositivos.

Por agora, o assistente de voz integrado da LG permite executar tarefas básicas, mas não oferece as capacidades avançadas do Google Assistant. Talvez seja tempo de os fabricantes de televisões se concentrarem em trazer melhorias reais às funções inteligentes dos seus equipamentos.