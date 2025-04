Esta novidade da Google vai mudar como vemos a segurança do Android

Há muito que se a Google trabalha para melhorar a segurança do Android. São já várias as medidas criadas e que funcionam de forma ativa e passiva, sempre para proteger os utilizadores. Uma nova foi agora descoberta e irá mudar como vemos a segurança do Android. Estes smartphones vão proteger-se ao fim de alguns dias sem serem desbloqueados.

Google vai muda como vemos segurança do Android

Há muitas ideias para tornar o Android um sistema mais atrativo e mais próximo dos utilizadores. A Google sabe o que tem de fazer e parece estar altamente focada em reforçar a segurança. Para isso e com a chegada do Android 16, surgirá uma novidade que será suficiente para frustrar os ladrões e para nos fazer olhar para a segurança de forma diferente.

De acordo com uma análise ao APK do Google Play Services (versão 25.11.34), a Google trabalha numa funcionalidade de “reinicialização por inatividade” para o Android 16. A funcionalidade de reinicialização por inatividade não é algo inédito. A Apple lançou discretamente a funcionalidade para os utilizadores do iPhone com a atualização do iOS 18, lançada no ano passado.

Tal como a versão da Apple, a funcionalidade da Google provavelmente não fará nada de especial. Como sugere um trecho de código encontrado na análise do Google Play Services, simplesmente reiniciaria o seu telefone se este permanecesse inativo durante três dias: “Reinicia o dispositivo se este permanecer bloqueado durante 3 dias”.

Smartphone vai reiniciar se não for desbloqueado

Assim, quem roubar um smartphone Android, terá apenas três dias para ignorar o bloqueio facial ou por impressão digital. Após isso, a biometria deixará de funcionar, uma vez que o Android exige um PIN, padrão ou uma palavra-passe para desbloquear o smartphone após um reinício.

Ainda que o pareça, este não é um dos casos em que a Google está apenas a copiar a Apple. O GrapheneOS, uma ROM Android focada na privacidade, já tem esta funcionalidade de reinicialização automática há muito tempo. Não há garantia de que o reinício por inatividade do Google se comporte da mesma forma que o do iOS 18 e do GrapheneOS quando o Android 16 for lançado.

Além da funcionalidade de reinicialização por inatividade, a Google trabalha em várias mudanças importantes no seu Programa de Proteção Avançada no Android 16. Por mais entusiasmantes que possam parecer, estas alterações não estão disponíveis nas versões beta do Android 16. No entanto, e dado que o Android 16 será provavelmente lançada em breve, vamos vê-la em ação mais cedo ou mais tarde.