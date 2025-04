WhatsApp quer alargar a presença da Meta AI e dar mais IA aos utilizadores

A IA já chego ao WhatsApp a Portugal e à Europa, trazendo a Meta AI para todos. Esta ainda está numa fase inicial, mas tem potencial para se tornar essencial neste serviço de mensagens. Com desenvolvimentos a acontecerem nesta área, o WhatsApp prepara-se para ter em breve a capacidade de agendar o envio de mensagens e de lembretes automatizados.

WhatsApp quer alargar a presença da Meta AI

Aparentemente o WhatsApp está a apostar em novas funcionalidades para o Meta AI. Quer melhorar ainda mais o que oferece aos utilizadores através de novas ferramentas com tecnologias associadas à IA. Graças à última atualização beta do WhatsApp para Android, foi descoberto que este serviço trabalha numa funcionalidade para criar lembretes de mensagens utilizando o chatbot Meta AI.

Esta novidade do WhatsApp permitirá aos utilizadores configurar tarefas automatizadas para o Meta AI. Estas tarefas tornarão as interações com o chatbot mais fluidas, permitindo o envio de mensagens programadas com base nos pedidos feitos. Poderão ser criadas tarefas diretamente na conversa, bastando para isso enviar uma prompt bem estruturado para o Meta AI, tornando o processo simples e eficiente.

Esta funcionalidade garante que a configuração de lembretes ou o agendamento de mensagens automatizadas é rápida e intuitiva, eliminando a necessidade de pesquisar manualmente uma opção específica na interface da aplicação. Além disso, o WhatsApp integrará um sistema dedicado de gestão de tarefas na secção de informações do chatbot, dando aos utilizadores acesso direto a todas as tarefas agendadas.

Mais IA traz agendar mensagens e lembretes

Através desta interface, os utilizadores poderão visualizar a lista completa das suas tarefas ativas, incluindo a capacidade de modificar as existentes. Se uma tarefa já não for necessária ou se tornar intrusiva, os utilizadores poderão facilmente apagá-la a qualquer momento, uma vez que o WhatsApp oferece uma forma simples e acessível de gerir tarefas diretamente no ecrã de informações do chatbot.

A capacidade de remover tarefas indesejadas garante que os utilizadores mantêm o controlo total sobre as suas notificações e mensagens. Esta flexibilidade evita notificações desnecessárias e fornece uma automatização útil para as atividades diárias. Ao permitir que o Meta AI lide com tarefas simples, o WhatsApp pretende ajudar a otimizar o planeamento diário.

Uma funcionalidade para criar lembretes de mensagens utilizando o chatbot Meta AI está em desenvolvimento e estará disponível numa atualização futura. Esta será importante e útil para garantir uma automatização simples e rápida, com uma simples prompt na IA, com já se faz em outros contextos.