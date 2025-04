Google vai reduzir bateria do Pixel 9a de propósito à medida que esta envelhece

O Pixel 9a da Google pode receber menos capacidades de IA quando comparado com outros modelos do Pixel 9, mas parece que este smartphone terá algumas características de software únicas. Segundo um documento de suporte publicado, o Pixel 9a será lançado com uma nova funcionalidade de integridade da bateria que reduzirá a sua capacidade ao longo do tempo. Isto acontecerá de propósito.

Google vai reduzir bateria do Pixel 9a

Do que a Google revelou, o Pixel 9a será lançado com uma nova funcionalidade de proteção da bateria chamada Battery Health Assistance. A Google diz que esta nova funcionalidade de software ajudará a gerir a saúde e o desempenho a longo prazo da bateria à medida que envelhece. Chegará através de uma futura atualização de software deste smartphone.

No documento publicado, a Google explica que todas as baterias de iões de lítio degradam-se com o tempo. Este é um processo normal para todos os smartphones que ocorre quando a bateria é carregada e descarregada repetidamente. O Battery Health Assistance irá monitorizar os padrões de carregamento e reduzir gradualmente a voltagem máxima da bateria quando o dispositivo atingir um limite de utilização.

De forma clara, o desempenho da bateria será mantido ótimo durante os primeiros 200 ciclos de carga. Depois, e até aos 1000 ciclos, o software irá reduzir lentamente a voltagem máxima da bateria por etapas. Carregar até à voltagem máxima proporciona uma maior capacidade, mas a Google começará a diminuir essa voltagem.

De propósito, à medida que esta envelhece

Assim, a bateria não carregará até máximo. Isto ajuda a bateria a manter-se saudável durante mais tempo, mesmo que isso signifique que não carregará 100% da sua capacidade original. Devido à capacidade ajustada, a Google observa que pode notar uma ligeira diminuição na duração da bateria à medida que envelhece.

Da mesma forma, a funcionalidade de assistência à saúde da bateria também ajustará a velocidade de carregamento do telefone com base na capacidade, pelo que o seu Pixel 9a poderá não carregar tão rapidamente como inicialmente. No Pixel 9a, o Battery Health Assistance não será configurável pelo utilizador.

A Google diz que prevê levar esta funcionalidade para uma “seleção de dispositivos Pixel”, onde será opcional para os utilizadores. Ainda não se sabe quando é que a funcionalidade será lançada, mas um lançamento ao mesmo tempo do Android 16 parece provável, uma vez que a saúde da bateria já foi detetada em testes no novo sistema operativo.